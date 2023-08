Lars von Trier: Vsa življenja štejejo, tudi ruska

Danski režiser in scenarist Lars von Trier se je znašel pod plazom kritik, ko je na družbenih omrežjih komentiral dansko donacijo letal F-16 Ukrajini. »Tudi ruska življenja štejejo!« je zapisal na instagramu le malo po obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na Danskem, kjer se je srečal s tamkajšnjo premierko Mette Frederiksen.

Svojo objavo je naslovil na »gospoda Zelenskega in gospoda Putina ter navsezadnje gospo Frederiksen (ki je včeraj, kot nekdo, ki je kot do ušes zaljubljen, pozirala v kabini enega najstrašnejših ubijalskih strojev na svetu z nasmehom od ušesa so ušesa)«. Ob tem je izklopil možnost komentiranja, a pritegnil pozornost ruskih in ukrajinskih medijev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Oleksij Danilov, vodja ukrajinskega nacionalnega sveta za varnost in obrambo, je med drugim zapisal: »Vojna ni film. Za vsakim živim ruskim teroristom stoji mrtev Ukrajinec.«

»Opozoril sem samo na najočitnejše: da štejejo vsa življenja na svetu,« se je nato branil 67-letni filmski ustvarjalec, ki se je podpisal pod številne mojstrovine, kot so Dogville, Manderlay, Antikrist, Melanholija, Nimfomanka in Plesalka v temi. Kot je dodal, je fraza še iz časa, ki je bil pacifizem vrlina, očitno pozabljena.

Danski mediji so nekaj dvoma v kredibilnost njegovih izjav vnesli tudi s tem, da so spomnili na vznemirjenje, ki ga je povzročil leta 2011, ko je dejal, da »razume« Hitlerja. Za izjavo se je sicer pozneje opravičil. V primeru tokratnih izjav tega ni storil, v vsakem primeru pa se ga bo najbrž obdržala oznaka nekoga, ki je naklonjen Rusiji.

Lars von Trier, ena večjih zvezd danske kinematografije, je režiral več kot 14 celovečernih filmov, s katerimi je prav tako pogosto šokiral javnost in tudi vzbudil zgražanje. Leta 2000 je za film Plesalka v temi na festivalu v Cannesu prejel zlato palmo. Lani je javnosti razkril, da je zbolel za parkinsonovo boleznijo, že leta pa premaguje svojo odvisnost od alkohola.