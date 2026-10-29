Lastnik Hello Kitty prekinil sodelovanje s serijo

Japonsko podjetje Sanrio, lastnik svetovno znane blagovne znamke Hello Kitty, je po kritikah kitajske javnosti prekinilo sodelovanje s televizijsko serijo Vivant. Podjetje se je za sodelovanje opravičilo in pojasnilo, da vsebina serije ni skladna z njegovimi temeljnimi vrednotami.

Odziv Kitajske je sprožila druga sezona priljubljene vohunske drame, ki jo predvaja japonska televizijska mreža TBS. V eni od epizod kitajski agent brutalno muči japonskega obveščevalca, med drugim mu odreže prste in ga zabode v trebuh. Kitajski državni mediji so prikaz označili za namerno blatenje Kitajske ter opozorili na podobnosti z mučenjem kitajskih civilistov med japonsko okupacijo v drugi svetovni vojni.

Sanrio je na kitajskem družbenem omrežju Weibo sporočil, da bo okrepil nadzor nad prihodnjimi sodelovanji. Podjetje poudarja, da njegovi liki, med njimi Hello Kitty, My Melody in Cinnamoroll, predstavljajo skrb, povezanost in sožitje med ljudmi.

Primer se odvija v času vse bolj napetih odnosov med Pekingom in Tokiem. Dodatna nesoglasja je povzročila japonska premierka Sanae Takaichi – tudi gledalka omenjene serije – z izjavo, da bi lahko kitajski napad na Tajvan ogrozil obstoj Japonske in upravičil posredovanje njenih obrambnih sil.

Kitajski trg je za Sanrio izjemno pomemben. Podjetje je v prvi polovici leta na Kitajskem ustvarilo 781 milijonov juanov prihodkov (117 milijonov dolarjev), kar je več kot 40 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Odziv na serijo sledi tudi nedavnemu umiku kitajskih blagovnih znamk iz sodelovanja s francoskim nogometašem Kylianom Mbappéjem, ki se je opravičil zaradi neprimerne pripombe o Mao Zedongu.