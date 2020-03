Legenda bo zamenjala klub

Gre v lov na sedmi prstan. FOTO: Reuters

Quarterback oziroma podajalec je najpomembnejša pozicija v ameriškem nogometu, grobi igri z one strani Atlantika, ki z našim nogometom nima kaj dosti skupnega pa še igra se večinoma z rokami. In le malokdo se ne strinja, da je največji med podajalci 42-letni, ki je že dvajset let prvi mož ekipe New England Patriots iz Bostona. Do tega tedna, saj je oznanil, da bo klub zapustil. Po ameriških medijih so takoj zakrožile informacije, da naj bi se za 30 milijonov dolarjev (dobrih 27 milijonov evrov) na leto pridružil ekipi Tampa Bay Buccaneers. S severovzhoda ZDA se bo torej očitno preselil na jugovzhod, v mesto Tampa na Floridi.Bradyjevi dosežki so impozantni. Noben igralec ni niti blizu njegovemu rekordu, da bi osvojil šest lovorik Super Bowla za prav toliko osvojenih šampionskih naslovov v ameriški nacionalni nogometni ligi (NFL). Poleg tega je zbral štiri naslove najboljšega igralca v Super Bowlu in tri naslove najboljšega igralca lige.Čeprav je 193 centimetrov visoki in dobrih sto kilogramov težki podajalec po letih veteran, še ni za staro šaro. Konec koncev je šesti Super Bowl in s tem šesti šampionski prstan NFL dobil februarja lani, za zmago njegove ekipe v sezoni 2018/2019.Legendarni podajalec se je rodil v bližini San Francisca v Kaliforniji, vendar je študiral in igral nogomet na javni univerzi Michigan v mestu Ann Arbor na ameriškem Srednjem zahodu. Za nekoga, ki ga bodo čez nekaj let gotovo uvrščali na sezname najboljših igralcev ameriškega nogometa vseh časov, pa je gotovo presenetljivo, da so ga na naboru leta 2000 izbrali kot komaj 199. igralca. Od takrat do tega tedna je ostal zvest klubu New England Patriots. Poznavalci zdaj menijo, da bo imel v novi sezoni Tampa Bay Buccaneers tako dobro moštvo, da bi si Brady lahko nataknil sedmi šampionski prstan.