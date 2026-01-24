Legenda hrvaške zabavne glasbe Dalibor Brun je umrl

Hrvaški pevec Dalibor Brun, ikona zabavne glasbe, je preminil v 77. letu starosti. Brun je bil ena izmed najbolj prepoznavnih osebnosti zabavne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije in Hrvaške, s kariero, dolgo več kot pet desetletij.

Brun je bil med najbolj spoštovanimi glasbeniki na hrvaški glasbeni sceni. Njegova glasba je združevala elemente popa, šansona in zabavne glasbe ter pustila neizbrisen pečat v zgodovini jugoslovanske glasbene industrije. Njegovo delo je bilo prepoznano tako v času bivše Jugoslavije kot tudi po osamosvojitvi Hrvaške. Kljub temu, da je kariero začel v 60. letih prejšnjega stoletja, njegovi najbolj znani hitri še vedno odmevajo v spominu več generacij.

Brun se je rodil 19. septembra 1949 na Reki. Njegova glasbena pot se je začela v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko je nastopal kot član različnih glasbenih skupin, kot so Uragani in Korni grupa, kjer je pustil močan pečat. Svoj glasbeni izraz je kasneje razvijal tudi kot samostojen izvajalec. Med najbolj znane pesmi, ki so zaznamovale njegovo kariero, spadajo Nisi ti više crno vino, Svi su znali da smo ljubovali in Jedna žena plava.

Dalibor Brun. FOTO: Croatia Records

Njegov glasbeni opus vključuje številne albume in nastope na največjih glasbenih festivalih v bivši Jugoslaviji, kot so Splitski festival, Zagreb festival in Opatijski festival. Njegove pesmi so tako postale del kolektivnega spomina na zlata leta zabavne glasbe v regiji. Z značilnim vokalom in globokimi, čustvenimi besedili je ustvaril glavni tok glasbe, ki ga je poslušalo več generacij.

Za najpomembnejše obdobje njegovega ustvarjanja štejejo 70. in 80. leta prejšnjega stoletja, ko so njegove pesmi še posebej zaznamovale družbeno življenje. Obenem je bil Brun znan tudi po svoji preprosti in iskreni osebnosti, kar je dodalo še več vrednosti njegovemu delu. Po upokojitvi je občasno nastopal, a se je večji del svojega časa posvetil drugim dejavnostim, vključno z gostinstvom.

Na žalostno vest so se odzvali številni umetniki in glasbeni kritiki, ki so izrekli spoštovanje in priznanje njegovemu delu. Njegova smrt pomeni konec pomembnega obdobja v zgodovini zabavne glasbe.