Legendarna igralka je tudi kmetovalka

Filmska igralka in fotomodel Isabella Rossellini, znana po svojih vlogah v kultnih filmih, kot so Modri žamet, Brez strahu in Konklave, je v zadnjih letih svojo pozornost preusmerila iz sveta zabave v naravo in kmetijstvo. Hči filmskih legend Ingrid Bergman in Roberta Rossellini je v intervjuju za El País spregovorila o svoji življenjski poti, ki jo je pripeljala do kmetije v ZDA.

Po 45. letu je sprejela odločitev za študij etologije in selitev na podeželje. »Stvari so se ustavile. Nič več ni bilo dela, otroci so še odraščali, in odločila sem se, da se vrnem na univerzo,« je povedala. Preselitev ni bila politična odločitev, temveč osebna, saj je želela ustvariti prostor za stik z naravo. Na kmetiji, kjer vzreja ovce, čebele in kokoši, je po lastnih besedah spoznala vse, kar vključuje življenje z živalmi. »Na kmetiji se vselej najde veliko napornih opravil, ne gre za umik od sveta,« je pojasnila.

Njena kmetija, ki je sprva nastala kot osebni projekt, je zrasla v prostor za obiskovalce, predvsem družine, ki si želijo pobegniti od mestnega vrveža. »Ko sem začela s kmetovanjem, sem si zgolj želela posaditi vrt,« je dejala.

Kljub življenju na kmetiji igralka ostaja tesno povezana z umetnostjo. 73-letnica je spregovorila o svoji družinski dediščini, o očetu Robertoju Rosselliniju, ki ji je predstavljal velik navdih. »Preživel je dve svetovni vojni, jaz pa sem vedno svojim otrokom govorila, kako pomembno je ohraniti vitalnost in ustvarjalnost, ne glede na okoliščine,« je pojasnila. Spomnila se je tudi, kako je njen oče postavil fotografijo Charlieja Chaplina na svojo mizo kot svoj največji navdih. O mami Ingrid Bergman je dejala, da jo zelo jo občuduje in rada gledam njene filme. »Njen vpliv name je ogromen, vendar obenem ne neposreden. Ko igram, se ne osredotočam nanjo. Ko sem snemala Konklave, bi lahko razmišljala o njenem liku redovnice v filmu Marijini znovovi, pa nisem,« je dejala.

Po letih dela v filmski industriji je igralka priznala, da se ni pretirano obremenjevala z vrnitvijo v filmski svet, a je napovedala, da bo še sodelovala v nekaterih projektih, kot sta znanstvenofantastična serija The Beauty in biografski film o plemkinji Wallis Simpson. Za vlogo v Konklavu je bila letos nominirana za oskarja za najboljšo žensko stransko vlogo.