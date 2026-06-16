Legendarna pevka se je zbudila iz kome, a jo čaka dolga pot okrevanja

Valižanska glasbena zvezdnica Bonnie Tyler ni več v umetni komi, vendar ostaja na intenzivni negi v bolnišnici blizu svojega doma na Portugalskem. Pevka okreva po nujni operaciji črevesja, ki jo je prestala maja, zdravniki pa ostajajo optimistični glede njenega okrevanja, čeprav opozarjajo, da bo proces dolgotrajen, poroča Guardian.

V izjavi, objavljeni na njeni uradni spletni strani, so zapisali, da se njeno zdravstveno stanje izboljšuje, a počasi. Družina in predstavniki pevke so se hkrati odzvali na »grozljive in neresnične govorice«, ki so v zadnjem času krožile o njenem zdravju.

»Radi bi se zahvalili vsem za ogromen izliv ljubezni in podpore z vsega sveta, ki smo jo prejeli za Bonnie, in vam želimo povedati, da se zaveda vaših dobrih želja in je zanje zelo hvaležna,« so dodali.

Zaradi okrevanja je morala 75-letnica odpovedati oziroma prestaviti vse načrtovane nastope do konca avgusta. To vključuje tudi nastop na festivalu Sunshine v Worcestru in več evropskih koncertov. Za zdaj še obstaja upanje, da bodo jesenski koncerti lahko izpeljani po načrtih.

Bonnie Tyler, rojena kot Gaynor Hopkins, je mednarodno slavo dosegla v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Njena največja uspešnica Total Eclipse of the Heart je leta 1983 osvojila vrh britanskih in ameriških glasbenih lestvic, njen prepoznavni hripavi glas pa je zaznamoval tudi uspešnice Holding Out For a Hero, It's a Heartache in If You Were a Woman (And I Was a Man).

Pevka je leta 2013 zastopala Združeno kraljestvo na Evroviziji s skladbo Believe in Me, deset let pozneje pa je prejela red britanskega imperija za zasluge v glasbi.