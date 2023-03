Legendarni pevec in nobelovec spet v Italiji

Ameriški folk in rock pevec Bob Dylan, ki bo maja dopolnil 82 let, junija in julija prihaja na turnejo v Evropo predstavljat svoj zadnji album Rough and Rowdy Ways. Izšel je junija 2020 in navdušil tako kritike kot oboževalce.

Evropsko turnejo bo začel na Portugalskem, nadaljeval v Španiji in Franciji, najbližje Sloveniji pa bo nastopil v Italiji, kjer bo imel pet koncertov: 3. in 4. julija bo koncertiral v Milanu, 6. julija v Lucci, 7. julija pa bo v Perugii po poročanju italijanske tiskovne agencije odprl 50. umbrijski jazz festival. Evropsko turnejo bo sklenil s koncertom v Rimu 9. julija.

Kantavtor je na folk sceno prodrl v zgodnjih šestdesetih letih v New Yorku. Po vsem svetu je prodal več kot 125 milijonov plošč. Na turnejah je že desetletja, najdlje brez koncertov je bil med epidemijo koronavirusa, prvo leto brez nastopa v živo od leta 1977 je bilo prav leto 2020, ko je posnel album Rough and Rowdy Ways. S tem je Dylan postal prvi glasbenik, katerega album je bil na Billboardovi lestvici najboljših 40 v vsakem desetletju od šestdesetih let do danes. To je njegov 39. studijski album in prvi z avtorskimi skladbami po albumu Tempest iz leta 2012. V vmesnem obdobju so izšle njegove priredbe ameriških pop standardov na dveh enojnih in trojnem albumu.

Dylan je poleg izrednega glasbenega opusa tudi dobitnik Nobelove nagrade za literaturo leta 2016. V slovenščini imamo njegova dela Ni še mrak (prevod Matej Krajnc), Za zmeraj mlad (prevod Jure Potokar) in življenjepis Zapiski (prevod Krajnc). Lani je izšla njegova zbirka esejev The Philosophy of Modern Song (Filozofija sodobne pesmi).