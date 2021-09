Lena Ruth Stefanović: Črnogorke izberejo splav zaradi pritiska moških

S seboj vedno nosi culici s kartami za tarot. »A pogledava?« me vpraša radovedno navdušena in s široko odprtimi očmi, preden sploh postavim prvo vprašanje. »Dajva!« odgovorim. Lena Ruth Stefanović je ženska, ki se veliko smeji, ženska, ki ogromno ve. V Pekingu je študirala kitajski jezik in kulturo, v Moskvi doktorirala iz lingvistike, končala je diplomatsko akademijo Gavra Vukovića. Je tudi pesnica, pisateljica in prevajalka, ki vneto raziskuje kabalo in judovsko mistično filozofijo ... Preberite intervju na Onaplus.si