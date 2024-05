Šestdesetletni Lenny Kravitz razveselil oboževalce in sebe

Le kaj boljšega si lahko za 60. rojstni dan zaželi rocker kot to, da posname nov album in se v kratkem odpravi na promocijsko turnejo? Prav to je naredil Lenny Kravitz, ki je ob svoji okrogli obletnici, ki jo je praznoval v nedeljo, oboževalce razveselil z novim albumom Blue Electric Light.

Po šestih letih, kolikor je minilo od njegovega zadnjega albuma Raise Vibration, se je s sodelavci znova zaprl v studio in posnel že svojo dvanajsto ploščo. Na njej je slišati tudi zvoke zanj netipičnih instrumentov, kot sta bongo in sitar, sicer pa je priljubljeni glasbenik postregel s tistim, kar oboževalci od njega pričakujejo: z udarnimi kitarskimi rifi in funky disco zvoki.

Sploh se zdi, da gre Kravitzu, čigar zaščitni znak so izklesana postava, temna očala in usnjena oblačila, v zadnje času vse kot po maslu. Maja je dobil svojo zvezdo na Pločniku slavnih v Hollywoodu, dogodek pa je v neprizanesljivem, a zabavnem roastu pospremila njegova hči Zoë Kravitz, ki je tudi sama naredila uspešno kariero kot igralka, model in pevka. Maja so mu v Kaliforniji podelili nagrado za glasbeno ikono po izboru publike, je pa tudi med nominiranci za uvrstitev v Dvorano slavnih rock and rolla.

Kravitz, ki se je na začetku kariere naposlušal pripomb, da ni ali dovolj črn ali dovolj bel, je prvi album posnel pod umetniškim imenom Romeo Blue. V zakonu z igralko Liso Bonet se je 1988. rodila Zoë, on pa je izdal prvi album pod svojim imenom. Med njegove največje hite spadajo It Ain't Over 'Til It's Over, Are You Gonna Go My Way, Again in American Woman. Igral je tudi v prvih dveh delih filmske franšize Igre lakote. V ustvarjalnem procesu nima posebnih pravil, ampak čaka, da se mu porodijo ideje. Pogosto sanja o glasbi, in ko se zbudi z idejo, besedilo zapiše v mobilni telefon in zjutraj odide naravnost v studio. Čez mesec dni se bo odpravil na evropsko turnejo, ki jo bo začel 23. junija v Hamburgu. Nam najbliže se bo ustavil 28. julija v Pulju. Kot poroča DPA, za koncerte vadi v svoji rezidenci v Parizu.

V zasebnem življenju je imel manj sreče, čeprav je hodil s številnimi lepoticami, od Vanesse Paradis, Adriane Lima do Nicole Kidman. Menda najbolj uživa na svojem posestvu v Braziliji ali na Bahamih, kjer kot vegan in presnojedec goji svojo hrano. Bil je tudi ambasador prestižne blagovne znamke Roberto Cavalli.