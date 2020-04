Lepa kot njena babica Grace Kelly

Komaj 21-letna Camille Gottlieb je na svojem instagram profilu objavila fotografije, s katerih je očitno, da se lahko za predirljivo modre oči, svetle lase in popoln obraz zahvali predvsem svoji babici, monaški princesi, igralki in eni najbolj občudovanih lepotic Grace Kelly.



Na enem od posnetkov je mlada svetlolaska na las podobni Kellyjevi, kakršne se mnogi spominjajo iz filma Dvoriščno okno, ki ga je leta 1954 posnela z režiserjem Alfredom Hitchockom.



Camillina mama je Stephanie Monaška, druga, uporniška hči Kellyjeve, njen oče pa Jean-Raymond Gottlieb, ki je bil nekdaj vodja varnostne službe v palači Grimaldi. Stephanie Monaška se je z njim zapletla potem, ko je propadel njen zakon s telesnim stražarjem Danielom Ducruetom, v katerem sta se jima rodila dva otroka: Louis ima zdaj 27 let, Paulina pa 25. Ker se Stephanie in Jean-Raymond nista poročila, njuna hči ne bo nikoli v igri za nasledstvo Grimaldijev. V dokumentih Gottlieb niti ni naveden kot njen oče.



Lepotica Camille ima na družbenih omrežjih vrsto sledilcev, a nekateri ji niso niti malo naklonjeni. Pred časom so sprožili govorice, da je njen očarljivi obraz rezultat plastične operacije, kritizirali so tudi njen precej živahen življenjski slog. A kakor pravi, ji za to ni mar. »Če bom hotela objaviti svojo fotografijo, jo pač bom. Briga me, ali sem najlepša ali najgrša v družini, in briga me za vaše mnenje,« je zapisala pred časom.



Med tremi otroki je prav ona tista, ki povzroča mami Stephanie največ težav, saj je najbolj uporniška in odločna. Rada ima fotografijo in modo in tako kot njena mama uživa v kršenju pravil.