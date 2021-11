Lepi trenutki v težkih časih

V torek jer minilo trideset let, kar je umrl ikonični rokovski pevec Freddie Mercury. Ob obletnici slovesa frontmena glasbene skupine Queen je za oddajo Dobro jutro, Britanija na teve mreži ITV spregovoril njegov glasbeni kolega, kitarist Queenov Brian May.

May, 74-letni glasbenik in astrofizik, je povedal, da za skupino ni bilo vedno najlaže kontroverznega, hiv pozitivnega Mercuryja ubraniti pred javnostjo: »Ni bilo lahko, a so nas tegobe nekako povezale kot družino. Skušali smo ga zaščititi, kolikor je bilo mogoče, saj je preživljal zelo težke čase. Velikokrat smo se skupaj umaknili v Montreux ob Ženevskem jezeru.« Kuga 20. stoletja, kot so rekli aidsu, je tiste čase poleg skoraj gotove smrti s seboj prinašala tudi strah pred neusmiljeno družbeno stigmo. Ljudje so okužene po večini izločili iz družin, skupnosti.

Kljub vsemu May poudarja, da je Mercury s člani benda preživel prijetne trenutke iztekajočega se življenja. Predvsem, ko so bili v snemalnem studiu. »Ustvarjali smo glasbo in to je bilo tisto, za kar je Freddie živel. To je bil svet, v katerem se je počutil varnega. Kakorkoli čudno se sliši, ti dnevi so bili eni najlepših, kar smo jih skupaj preživeli v vsej karieri.«

Brian May je spregovoril tudi o dobrodelnem koncertu, ki so ga v spomin na prijatelja Queeni pripravili pol leta po njegovi smrti, posvečen pa je bil vsem obolelim za aidsom. »Koncert smo posvetili Freddieju, hkrati pa skušali ozaveščati ljudi, da je aids bolezen, ki lahko prizadane vsakogar. In s koncertom, poudarja kitarist, so naredili enega prvih korakov proti destigmatizaciji bolezni.

Da je okužen z virusom hiv, naj bi Mercury vedel štiri leta, nekaj tednov pred koncem je nehal jemati tablete, ki so ga ohranjale pri življenju, in se počasi začel poslavljati od družine in prijateljev. Javno pa je bolezen potrdil 23. novembra 1991, torej dan pred smrtjo: »Po ugibanjih v javnosti v zadnjih dveh tednih želim potrditi, da sem okužen z virusom hiv in da imam aids. Bolezen sem ohranjal v zasebnosti, saj sem želel s tem obvarovati svoje najbližje. Zdaj pa je prišel čas, da moji prijatelji in oboževalci izvedo resnico. Upam, da se boste vsi pridružili meni, zdravnikom in vsem po svetu, ki se borijo proti tej grozljivi bolezni. Zasebnost mi je bila vedno zelo pomembna, znan sem po tem, da le redko dajem intervjuje. Razumite, da bo tako tudi vnaprej. Dan pozneje je pevec, kot Farrokh Bulsara rojen na Zanzibarju v, umrl.

Še o Brianu Mayu. Kot glavni vokal se pojavlja v skladbah, kot so 39, Sail Away Sweet Sister, Good Company, Some Day One Day ... Napisal je hite We Will Rock You, Flash, Who Wants To Live Forever, Too Much Love Will Kill You, na katerih nastopa kot stranski vokal. Pri reviji Rolling Stone so ga uvrstili na 5. mesto svoje lestvice 100 najboljših kitaristov vseh časov.