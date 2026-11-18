Letališča so za marsikaterega potnika prvi stik z državo, ki jo želijo obiskati, oziroma izstopna točka, ko iz nje odhajajo. Potniki rimskega letališča Fiumicino, največjega v Italiji, ki se uradno imenuje Letališče Leonarda da Vincija, pa imajo poleg siceršnjega vrveža in ponudbe od prejšnjega torka kaj videti. Na osrednjem prostoru, tako imenovani Piazzi na območju odhodov Terminala 1, so namreč odkrili tabelno sliko Marijino vnebovzetje poznorenesančnega slikarja Jacopa Robustija, svetu znanega kot Tintoretto. Umetnino je naslikal med letoma 1554 in 1555 za glavni oltar cerkve križevniškega reda v Benetkah. Pozneje so sliko premestili v cerkev svete Marije Vnebovzete, znano tudi kot jezuitska cerkev. Delo velja za eno najpomembnejših iz obdobja, v katerem je beneški slikar ...