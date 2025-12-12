Liam Neeson: Nikoli nisem bil proti cepljenju

Eden najbolj prepoznavnih severnoirskih igralcev Liam Neeson poskuša svoje oboževalce prepričati, da ni proticepilec – ravno nasprotno, vztraja, da cepiva zagovarja, tako kot jih je tudi v času pandemije covida, ko se je svet, kot se zdi, nepovratno razdelil na dva pola. Vzrok za očitke je novi dokumentarec z naslovom Plague of Corruption (Kuga korupcije), ki mu je 73-letni igralec, med drugim znan po filmih Ugrabljena in Schindlerjev seznam, posodil glas.

Film temelji na knjigi, katere soavtorica je Judy Mikovits, nekdanja znanstvenica dvomljivega ugleda, ki je postala znana prav med pandemijo, ko je trdila, da je covid povzročil slab sev cepiva proti gripi, in ljudi pozivala, naj se ne cepijo. Soavtor knjige in izvršni producent filma je Kent Heckenlively, ki je pisal knjige tudi z ravno tako razvpitim skrajnodesničarskim radijskim voditeljem Alexom Jonesom.

Slednji je bil kaznovan zaradi obrekovanja, saj je trdil da je bilo streljanje v šoli Sandy Hook leta 2012 potegavščina. Heckenlively je pred kratkim na družbenih omrežjih zmagoslavno objavil: »Liam Neeson za zmago. Aslan je na naši strani!« (Aslan je junak iz Zgodb iz Narnije, govoreči lev in kralj zveri.)

Igral je tudi v trilogij Ugrabljena. FOTO: Promocijsko gradivo

Igralec se poskuša zdaj distancirati od zagrizenih proticepilcev. »Vsi se zavedamo, da lahko v farmacevtski industriji obstaja korupcija, vendar tega nikoli ne smemo enačiti z nasprotovanjem cepljenju,« je zapisano v izjavi, ki so jo v imenu Liama Neesona Guardianu poslal njegovi predstavniki za medije.

»Liam ni in nikoli ni bil proti cepljenju. Njegovo sodelovanje z Unicefom poudarja njegovo dolgoletno podporo globalni imunizaciji in pobudam za javno zdravje. Ni oblikoval uredniške vsebine filma, zato je treba vsa vprašanja o njegovih trditvah ali sporočilih nasloviti na producente.«

V filmu se sicer ponovijo stare trditve, povezane s covidom, napadi na nekdanjega direktorja ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni Anthonyja Faucija, kritizira karantene in se sklicuje na domnevno povezavo med cepivi in ​​avtizmom, čeprav jo je Svetovna zdravstvena organizacija ovrgla tudi v novem poročilu. »Preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa zahtevamo preglednost in odgovornost za prihodnost,« je slišati igralčev glas v dokumentarnem filmu.

Neeson je sicer pred leti že izrazil podporo cepivom kot globalni ambasador Unicefa in jih leta 2022 označil za »izjemno zgodbo o človeškem uspehu«. »V pogovoru o cepivih v zadnjih letih smo pozabili, koliko dobrega so naredila za vsakega od nas. To moramo proslaviti. To je morda eden največjih kolektivnih dosežkov v človeški zgodovini.«