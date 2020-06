Lionel Richie in Walt Disney združila moči pri novem muzikalu

Ameriška soul legenda Lionel Richie in Walt Disney Studios naj bi sodelovala pri nastanku filmskega muzikala, ki bo temeljil na največjih uspešnicah pevca. Delovni naslov projekta naj bi bil All Night Long po skladbi Lionela Richieja iz leta 1983, ki je dosegla vrh glasbenih lestvic, so zapisali pri reviji Variety. Lionel Richie in Disney informacije o skupnem projektu sicer še nista potrdila.



Pod scenarij novega muzikala naj bi se se podpisal scenarist Pete Chiarelli, ki je med drugim napisal scenarija za filmski uspešnici Noro bogati Azijci (2018) in Snubitev (2009).

Med najbolj prodajanimi glasbeniki vseh časov

Filmski muzikali so sicer trenutno priljubljen žanr v Hollywoodu. Kinodvorane je leta 2018 polnil film Bohemian Rhapsody o Freddieju Mercuryju, lani pa je premiero doživel film Rocketman, ki sledi življenju Eltona Johna. Oba filma sta slavila tudi na podelitvah nagrad.



Lionel Richie je prodal sto milijonov albumov, kar ga uvršča med najbolj prodajane avtorje vseh časov, za svoje delo pa je prejel štiri grammyje. Rodil se je v kraju Tuskegee v Alabami, njegovi glasbeni začetki segajo v leto 1968, ko je bil član skupine Commodores. Prvo samostojno ploščo je izdal leta 1982 in jo poimenoval Lionel Richie, na njej je bila tudi uspešnica Truly.