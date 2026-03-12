New York, New York: legendarna Liza Minnelli praznuje 80 let

Danes svojih okrogli 80 let praznuje Liza Minnelli, ameriška plesalka, pevka in igralka. Prvič se je pred kamero pojavila že pri treh letih, svetovno slavo pa je dosegla s filmi, kot je Kabaret iz leta 1972.

Z mamo sta skupaj nastopili v njenem The Judy Garland Showu. FOTO: Mptvimages.com

Že v najstniških letih nastopala v nočnih klubih

Rodila se je leta 12. marca 1946, njena mama je bila hollywoodska legendaoče pa italijanski režiser. Z igralstvom se je tako srečala že v otroštvu, v filmu je prvič nastopila v muzikalu In The Good Old Summertime, v katerem je igrala tudi njena mama. Kot so ob njenem ljubileju zapisali v Frankfurter Allgemeine, v svojih vlogah in pesmih Liza Minnelli pripoveduje zgodbo o ženski, ki najde svoj glas – ne le glasbeno, temveč tudi v svetu, ki ga obvladujejo moški.

Zelo zgodaj se je srečala z gledališkimi odri, kjer se je kaj hitro izkazala tudi kot pevka, v najstniških letih pa je začela nastopati v nočnih klubih. Liza se je okitila že z vsemi najbolj laskavimi nagradami, za vlogo v filmu Kabaret je prejela oskarja, zlati globus in nagrado bafta.

Ob visokem jubileju je Minnelli izdala knjigo z naslovom Kids, Wait Till You Hear This!. V avtobiografiji piše o izzivih igralskega in pevskega poklica, boju z odvisnostjo od drog in alkohola ter življenju v senci svojih slavnih staršev. Zvezdnica se je namreč po materini smrti dolgo bojevala z odvisnostjo od zdravil in alkohola. »Motivacijo sem podedovala po mami, sanje po očetu,« je nekoč dejala.

V filmu Kabaret. FOTO: Press Release

Priklenjena na invalidski voziček

Liza Minnelli je imela štiri zakone. Med njenimi osebnostnimi izkušnjami so bili tudi spontani splavi, zdravljenje zaradi zlorabe alkohola in drog, ter zdravstvene težave, navaja Ansa, ki dodaja, da je leta 2024 doživela kap, zaradi katere je od takrat priklenjena na invalidski voziček.

Nastopala je pretežno v filmskih muzikalih, v 70. letih minulega stoletja se je več ukvarjala s petjem in delala na televiziji, po letu 1990 se je posvetila odrskim nastopom, izdala je več glasbenih albumov. Med njenimi pomembnejšimi filmi so tudi Povej mi, da me ljubiš, Junie Moon, Vprašanje časa, New York, New York, Artur ter To je ples!.

Vrhunec kariere Leta 1973 je bilo leto, ki ga mnogi štejejo za vrhunec njene kariere, ko je prejela oskarja za vlogo Sally Bowles, plesalke v filmu Kabaret, posnetem po predlogi Christopherja Isherwooda, ki v Berlinu Weimarske republike pleše med bleščicami, medtem ko se zgodba preliva v tragedijo. Tudi tukaj Liza Minnelli ne nasprotuje tragediji, temveč jo prežema, kot v pesmi Mein Herr, melanholični baladi Maybe This Time ali programatičnem zaključku Life is a Cabaret, piše Frankfurter Allgemeine.

Liza Minnelli je ena izmed redkih umetnic, ki so prejele vseh štiri velike nagrade zabavne industrije, kar priča o njeni vsestranskosti. Kot navaja Frankfurter Allgemeine, je zadnja velika zabavna umetnica analogne dobe ji je morda enakovredna le Barbra Streisand, v Evropi pa bi lahko primerjali njeno radikalno neposrednost v šanson s pisanjem Edith Piaf. Pri Piaf, Minnelli in Streisand ni ključna lepota ali erotika, temveč resničnost. Zaradi tega njihovi teksti, pesmi in nastopi pretresejo, saj govorijo o mejnih izkušnjah med nadzorom in zlomom, zavezo in samopomočjo, dramo in glamurjem, piše Frankfurter Allgemeine.