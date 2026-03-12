  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    New York, New York: legendarna Liza Minnelli praznuje 80 let

    V svojih vlogah in pesmih Liza Minnelli pripoveduje zgodbo o ženski, ki najde svoj glas – ne le glasbeno, temveč tudi v svetu, ki ga obvladujejo moški.
    Ameriška pevka in igralka Liza Minnelli danes praznuje 80 let. Pred kamero se je prvič pojavila pri treh letih. FOTO: Profimedia
    Ameriška pevka in igralka Liza Minnelli danes praznuje 80 let. Pred kamero se je prvič pojavila pri treh letih.
    R. I., STA
    12. 3. 2026 | 09:59
    12. 3. 2026 | 10:24
    5:09
    Danes svojih okrogli 80 let praznuje Liza Minnelli, ameriška plesalka, pevka in igralka. Prvič se je pred kamero pojavila že pri treh letih, svetovno slavo pa je dosegla s filmi, kot je Kabaret iz leta 1972.

    Z mamo sta skupaj nastopili v njenem The Judy Garland Showu. FOTO: Mptvimages.com
    Z mamo sta skupaj nastopili v njenem The Judy Garland Showu.
    Rodila se je leta 12. marca 1946, njena mama je bila hollywoodska legenda Judy Garland, oče pa italijanski režiser Vincente Minnelli. Z igralstvom se je tako srečala že v otroštvu, v filmu je prvič nastopila v muzikalu In The Good Old Summertime, v katerem je igrala tudi njena mama. Kot so ob njenem ljubileju zapisali v Frankfurter Allgemeine, v svojih vlogah in pesmih Liza Minnelli pripoveduje zgodbo o ženski, ki najde svoj glas – ne le glasbeno, temveč tudi v svetu, ki ga obvladujejo moški.

    Že v najstniških letih nastopala v nočnih klubih

    Zelo zgodaj se je srečala z gledališkimi odri, kjer se je kaj hitro izkazala tudi kot pevka, v najstniških letih pa je začela nastopati v nočnih klubih. Liza se je okitila že z vsemi najbolj laskavimi nagradami, za vlogo v filmu Kabaret je prejela oskarja, zlati globus in nagrado bafta.

    Ob visokem jubileju je Minnelli izdala knjigo z naslovom Kids, Wait Till You Hear This!. V avtobiografiji piše o izzivih igralskega in pevskega poklica, boju z odvisnostjo od drog in alkohola ter življenju v senci svojih slavnih staršev. Zvezdnica se je namreč po materini smrti dolgo bojevala z odvisnostjo od zdravil in alkohola. »Motivacijo sem podedovala po mami, sanje po očetu,« je nekoč dejala.

    V filmu Kabaret. FOTO: Press Release
    V filmu Kabaret.

    Priklenjena na invalidski voziček

    Liza Minnelli je imela štiri zakone. Med njenimi osebnostnimi izkušnjami so bili tudi spontani splavi, zdravljenje zaradi zlorabe alkohola in drog, ter zdravstvene težave, navaja Ansa, ki dodaja, da je leta 2024 doživela kap, zaradi katere je od takrat priklenjena na invalidski voziček.

    Nastopala je pretežno v filmskih muzikalih, v 70. letih minulega stoletja se je več ukvarjala s petjem in delala na televiziji, po letu 1990 se je posvetila odrskim nastopom, izdala je več glasbenih albumov. Med njenimi pomembnejšimi filmi so tudi Povej mi, da me ljubiš, Junie Moon, Vprašanje časa, New York, New York, Artur ter To je ples!.

    Vrhunec kariere

    Leta 1973 je bilo leto, ki ga mnogi štejejo za vrhunec njene kariere, ko je prejela oskarja za vlogo Sally Bowles, plesalke v filmu Kabaret, posnetem po predlogi Christopherja Isherwooda, ki v Berlinu Weimarske republike pleše med bleščicami, medtem ko se zgodba preliva v tragedijo. Tudi tukaj Liza Minnelli ne nasprotuje tragediji, temveč jo prežema, kot v pesmi Mein Herr, melanholični baladi Maybe This Time ali programatičnem zaključku Life is a Cabaret, piše Frankfurter Allgemeine.

    Liza Minnelli je ena izmed redkih umetnic, ki so prejele vseh štiri velike nagrade zabavne industrije, kar priča o njeni vsestranskosti. Kot navaja Frankfurter Allgemeine, je zadnja velika zabavna umetnica analogne dobe ji je morda enakovredna le Barbra Streisand, v Evropi pa bi lahko primerjali njeno radikalno neposrednost v šanson s pisanjem Edith Piaf. Pri Piaf, Minnelli in Streisand ni ključna lepota ali erotika, temveč resničnost. Zaradi tega njihovi teksti, pesmi in nastopi pretresejo, saj govorijo o mejnih izkušnjah med nadzorom in zlomom, zavezo in samopomočjo, dramo in glamurjem, piše Frankfurter Allgemeine.

    Knjiga Kids, Wait Till You Hear This! Lize Minnelli je brutalno iskrena avtobiografija, v kateri razkriva tako temne kot slavne trenutke svojega življenja. V njej pripoveduje o svojih osebnih bojih, vključno z odvisnostmi, burnimi porokami, manipulacijami matere Judy Garland in življenju pod težo slave.

    Poleg tega razkriva spomine na svoje legendarne dosežke v zabavni industriji, vključno z uspehi v Cabaret, Carnegie Hallu in številnih drugih nastopih. Knjiga ponuja tudi številne pikantne podrobnosti o zvezdnikih, kot so Lady Gaga, Frank Sinatra in David Gest, ter Minnellijevi boji za preživetje v svetu zabave, medtem ko se sooča z lastnimi travmami in iskanjem osebne svobode, so ob izidu in oceni knjige zapisali v Guardianu.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Nedelo
    Ikona

    Liza Minnelli: Želela si je, da bi bila mama ponosna nanjo

    Igralka in pevka Liza Minnelli pravi, da ji je dejstvo, da je hči Judy Garland, v karieri verjetno pomagalo. A vse uspehe, tudi oskarja, je dosegla sama.
    Urša Izgoršek 10. 3. 2024 | 15:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Nedelo
    Christopher Walken

    Življenje v senci skrivnostne smrti

    V desetletja dolgi karieri je več kot stokrat stal pred kamero in še vedno snema, čeprav bo naslednjo soboto praznoval 80 let.
    Gorazd Utenkar 26. 3. 2023 | 16:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Nedelo
    Igralske dinastije doma in na tujem

    Slavni otroci slavnih staršev

    Kaj druži Angelino Jolie, Sebastiana Cavazzo, Melanie Griffith, Domna Valiča in Michaela Douglasa? Vsi so že (vsaj) druga igralska generacija v družini.
    Agata Rakovec Kurent 17. 7. 2021 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Konec zaroke

    Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

    Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
    Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Veliko prezgodaj

    Umrl je Alojz Ihan

    V 65. letu starosti je umrl Alojz Ihan, slovenski zdravnik, mikrobiolog, imunolog, profesor in pisatelj. Za Delo je bil kolumnist od leta 2018 do danes.
    10. 3. 2026 | 20:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump: Zmagali smo, a nočemo se vračati na dve leti; cene nafte bodo šle dol

    Spremljamo razvoj konflikta na Bližnjem vzhodu, ki mu kljub izjavam predsednika ZDA še ni videti konca.
    11. 3. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Volitve

    Jasno je, kdo je zmagovalec zadnjega soočenja (VIDEOKOMENTAR)

    Luka Mesec je na soočenju izpostavljal gospodarske težave Finske. Kriva naj bi bila desna vlada.
    10. 3. 2026 | 15:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Bo to udarec za ameriške velikane?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Liza Minnelliigralkafilmglasbapevkamuzikal

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Vredno branja

    Štepanjsko naselje kot opozorilo: nova pravila za parkiranje v soseskah

    Na magistratu bodo s spremembami odloka po hitrem postopku uredili parkiranje v naseljih. Katere spremembe se torej obetajo v Ljubljani?
    Manja Pušnik 12. 3. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Stavka pilotov

    Lufthansovo dvodnevno stavko bodo občutili tudi potniki na Brniku

    Pričakuje se odpovedi številnih letov, najbolj pa naj bi bili prizadeti vozlišči v Münchnu in Frankfurtu.
    12. 3. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Pariz-Nica

    Nekdanji Pogačarjev ekipni kolega je imel veliko srečo v nesreči

    Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je z zmago v četrti etapi dirke Pariz–Nica oblekel tudi rumeno majico vodilnega.
    12. 3. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Obletnica

    New York, New York: legendarna Liza Minnelli praznuje 80 let

    V svojih vlogah in pesmih Liza Minnelli pripoveduje zgodbo o ženski, ki najde svoj glas – ne le glasbeno, temveč tudi v svetu, ki ga obvladujejo moški.
    12. 3. 2026 | 09:59
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Krka lani dobiček zvišala za 13 odstotkov

    Dolenjski farmacevt v nerevidiranih rezultatih poslovanja malo polepšal lanski dobiček v primerjavi z januarsko oceno.
    Karel Lipnik 12. 3. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Pariz-Nica

    Nekdanji Pogačarjev ekipni kolega je imel veliko srečo v nesreči

    Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je z zmago v četrti etapi dirke Pariz–Nica oblekel tudi rumeno majico vodilnega.
    12. 3. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Obletnica

    New York, New York: legendarna Liza Minnelli praznuje 80 let

    V svojih vlogah in pesmih Liza Minnelli pripoveduje zgodbo o ženski, ki najde svoj glas – ne le glasbeno, temveč tudi v svetu, ki ga obvladujejo moški.
    12. 3. 2026 | 09:59
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Krka lani dobiček zvišala za 13 odstotkov

    Dolenjski farmacevt v nerevidiranih rezultatih poslovanja malo polepšal lanski dobiček v primerjavi z januarsko oceno.
    Karel Lipnik 12. 3. 2026 | 09:28
    Preberite več
