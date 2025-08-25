  • Delo d.o.o.
    Svet so ljudje

    Ljubezen in smrt predsednikovega sina

    Zgodnja leta in kariera Johna Fitzgeralda Kennedyja ml. so bila že upodobljena, zdaj se rojeva serija o njegovi ljubezni in tragični smrti.
    American Love Story se osredotoča na Johna F. Kennedyja mlajšega in njegovo ženo Carolyn Bessette. FOTO: Reuters
    American Love Story se osredotoča na Johna F. Kennedyja mlajšega in njegovo ženo Carolyn Bessette. FOTO: Reuters
    25. 8. 2025 | 14:00
    2:58
    Tridelna serija mreže CNN American Prince: JFK Jr., ki sledi zgodnjim letom sina 35. ameriškega predsednika Johna Fitzgeralda Kennedyja in njegove soproge Jacqueline Kennedy, gledalstva ni pustila hladnega. Posvečena je bila letom, ki jih zaznamuje dallaški atentat na razvpitega predsednika ter družbeni in družinski pritiski, da sin nosi očetovo baklo, vse do njegove odločitve, da ustvari George, novo vrsto politične revije v hitro razvijajoči se medijski krajini devetdesetih let. Raziskuje tudi dinamično ljubezensko zgodbo, ki jo je JFK mlajši delil s Carolyn Bessette in je bila neusmiljena tarča medijske pozornosti.

    image_alt
    Najhujše letalske nesreče v ZDA

    Kdor čaka nadaljevanje, bo prišel na račun z nekolikšnim zamikom. V skladu s tradicijo svojih televizijskih serijskih uspešnic, kot so American Horror Story in American Crime Story, obe nagrajeni z emmyjem, in mnogih drugih, bo ameriški režiser, scenarist in producent Ryan Murphy drugo leto potešil želje teve gledlacev s serijo American Love Story, ki se osredotoča na Johna F. Kennedyja mlajšega in njegovo ženo Carolyn Bessette. Gre za še eno poglobljeno seciranje odmevne zgodbe iz ZDA iz devetdesetih let prejšnjega stoletja. Murphy je denimo s Crime Story raziskoval zgodbe o sojenju O.J. Simpsonu, atentatu na Giannija Versaceja in škandalu Bill Clinton-Monica Lewinsky.

    American Love Story bo po poročanju spletne filmske podatkovne baze IMDb upodobila spoznavanje in poroko JFK Jr. in Carolyn Bessette ter njuno tragično smrt v letalski nesreči leta 1999.  Igralska zasedba bo upodobila nekatere najbolj ikonične osebnosti prejšnjega stoletja, vključno z Jacqueline Kennedy Onassis, materjo JFK Jr. Nekdanjo prvo damo bo igrala Naomi Watts.

    Drugo omembe vredno ime je Grace Gummer, hči Meryl Streep, ki bo upodobila sestro JFK Jr., Caroline Kennedy. Kar zadeva osrednji par, bo JFK Jr. igral relativno neznan igralec Paul Anthony Kelly, čigar edina doslejšnja opaznejša vloga je bila v seriji iz leta 2010 z naslovom Body Language. Carolyn Bessette bo upodobila Sarah Pidgeon, ki je pred tem igrala v serijah The Wilds in Tiny Beautiful Things ter se pojavlja v letošnjem ponovnem zagonu grozljivke I Know What You Did Last Summer. Druge znane osebnosti v seriji bodo Calvin Klein, ki ga bo igral Alessandro Nivola, in Edwin Schlossberg, ki ga bo igral zvezdnik serije Angels in America Ben Shenkman.

