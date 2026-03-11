Ljubljenka Giorgie Meloni bo glasbena direktorica slovite operne hiše

Upravni odbor Fundacije za opero in simfonične orkestre pod vodstvom župana Benetk Luigija Brugnara je v torek odobril imenovanje Beatrice Venezi za glasbeno direktorico opere La Fenice. V Lucci rojena dirigentka in pianistka bo vodenje operne hiše prevzela oktobra, in to kljub protestom članov orkestra in drugih zaposlenih, da gre pri njenem imenovanju za vmešavanje politike v njihovo delo. Venezijeva je namreč ljubljenka italijanske premierke Giorgie Meloni, ki si je postavila za cilj, da konča domnevno levičarsko kulturno hegemonijo v Italiji.

Pred tremi leti, ko je Melonijeva prišla na oblast, je prijateljico imenovala za vladno svetovalko za glasbo. Italijanska premierka jo je že večkrat javno pohvalila, njena stranka Bratje Italije pa ji je izročila nagrado. Kritiki Venezijevi, ki je hči skrajno desnega aktivista in se je v preteklosti pojavila v oglasu za šampon, očitajo, da je pri 36 letih premlada za vodenje tako pomembne kulturne ustanove, da nima nobenih vodstvenih izkušenj, saj še nikoli ni vodila večjega orkestra, njeni dirigentski dosežki pa niso na dovolj visoki ravni.

Desničarski župan Benetk Luigi Brugnaro verjame, da Benečani ne bodo pogrešali njenih predhodnikov. FOTO: Shutterstock

Italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli meni, da Benečani zaradi prve ženske glasbene direktorice La Fenice v zgodovini ne bodo pogrešali njenih predhodnikov, v bran pa ji je stopil tudi britanski Daily Mail, kjer so zapisali, da je Venezijeva žrtev seksizma, mizoginije in obrnjene starostne diskriminacije.

»Bila sem zaposlena z delom na drugi strani sveta in tem polemikam nisem posvečala veliko pozornosti,« je Venezijeva dejala ob robu tiskovne konference, posvečene Bizetovi operi Carmen, ki jo bo dirigirala v Pisi.

Dodala je, da ima tako dobre povezave, da dela »tako rekoč izključno v tujini«, in da bo zadevo komentirala ob svojem času. »Za zdaj se bom omejila na nogometno šalo, ki jo je pogosto pripovedoval trener Boškov: tekma je končana šele, ko sodnik zapiska,« je citirala pokojnega srbskega nogometnega trenerja Vujadina Boškova. Ko so jo spraševali o predlogu orkestra La Fenice, naj zaradi zmede ob njenem imenovanju raje stopi korak nazaj, je bila jedrnata: »Kakšni nesporazumi? Saj sploh še nisem stopila v Benetke.«