Ljupka Vrteva: Ne bi rada, da Slovenija postane druga Makedonija

Ko je Ljupka Vrteva pri osemnajstih iz makedonske Strumice prišla študirat v Ljubljano, ni znala niti besede slovensko. Vedela pa je, da želi ostati. Njena mama je pustila delo računovodkinje in v Sloveniji začela čistiti, sama pa je na fakulteti za strojništvo končala dodiplomski in magistrski študij.

Danes je razvojna inženirka na področju ogrevanja, prezračevanja, hlajenja in energetske učinkovitosti stavb, leta 2023 je postala inženirka leta, letos pa jo je mednarodno združenje Society of Women Engineers uvrstilo med dvanajst inženirk izbora Women Engineers You Should Know 2026. Njeno pot je zaznamovala tudi redka imunska pomanjkljivost, zaradi katere bo zdravljenje potrebovala vse življenje.

V intervjuju za Onoplus govori o vztrajnosti, bolezni, odnosu do tehnologije in prihodnosti, pa tudi o Sloveniji, ki je postala njen dom. Ob tem odkrito pove, zakaj si ne želi, da bi Slovenija nekoč postala »druga Makedonija«. Celoten intervju preberite na Onaplus.si.