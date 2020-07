Ločitev po hollywoodsko

AFP Amber je na londonsko sodišče prikorakala s spremstvom. FOTO: Tolga Akmen Afp

Povod za tožbo je članek iz leta 2018, v katerem so pisali o propadlem zakonu(57) in igralke(34) in igralca označili za »ženinega pretepača«. Heardova je maja 2016 vložila zahtevek za ločitev, potem, ko je moža obtožila fizičnega nasilja, kar je Depp zanikal.Kot prvo pričo so poklicali kar samega Deppa, ki je zavrnil obtožbe, da je bil do nekdanje žene nasilen, priznal pa je, da je njegovo jemanje drog »povzročilo velike bolečine.«Na sodišču so predvajali tudi posnetek, kako Depp v pijanskem besu razbija s kuhinjskimi omaricami in vpije »Bi rada videla noro? Pokazal ti bom, kaj je noro,« nato pa na tleh razbije vinsko steklenico. Depp je dejal, da je »imel slab trenutek in bil nasilen z nekaj omaricami«, toda pristavil, da se Heardove ni dotaknil.Igralčev odvetnikje v uvodni izjavi dejal, da je Heardova lagala in s tem blatila Deppov ugled. Odvetnik si je prizadeval, da bi Heardovi preprečili navzočnost na sojenju, dokler ne predloži svojih dokazov, toda sodnik je zahtevo zavrnil. Menil je, da sta pri tožbi ključna urednik in založnik tabloida, ki se zanašata na njeno pričanje.Na dan so že prišle številne umazane podrobnosti o zakonu, ki je bil idealen le navzven. Depp tako trdi, da si je Amber Heard vse skupaj izmislila, da bi dala zagon svoji igralski karieri in pravi, da ga je času zakona varala s poslovnežemPo njegovih besedah je bilo zanj zakona konec, ko se je lepa svetlolaska podelala na njuno zakonsko posteljo, kar je skušala prikazati kot »nedolžno potegavščino«.Trdi tudi, da je bila Amber tista, ki je bila do njega fizično nasilna, zanj pa da je zaradi južnjaške vzgoje in kavalirstva »preprosto nemogoče, da bi kadar koli, v kakršnihkoli okoliščinah udaril žensko.« Nekdanjo ženo je obtožil, da je v Avstraliji leta 2015 vanj zagnala steklenico vodke in mu pri tem poškodovala prst.Na zasebnem letalu naj bi ga leta 2014 večkrat udarila v obraz, da se je moral skriti na stranišče. Že na prvi obravnavi je o nekdanji soprogi dejal, da »je preračunljiva, narcisistična sociopatka,« ki se je z njim poročila le zato, da bi karierno napredovala.Kakorkoli se bo razpletlo, je že zdaj jasno, da za Amber in Johnnyja konec ne bo srečen. Edini, ki si lahko ob zgodbi manejo roke, so tabloidi, ki si bodo s poročanjem o zvezdniškem sodnem procesu dvigali naklade.