    Svet so ljudje

    Louvre hočejo rešiti s stavko

    Ker so varnostne razmere v najbolj obiskanem muzeju na svetu vse slabše, je okoli 2100 zaposlenih prekinilo delo. Moti jih diskriminatorna podražitev vstopnic.
    »Zelo smo zaskrbljeni in to je edini način, da nam bodo prisluhnili,« je za medije pojasnil sindikalist Christian Galani. FOTO: Blanca Cruz/AFP
    Galerija
    »Zelo smo zaskrbljeni in to je edini način, da nam bodo prisluhnili,« je za medije pojasnil sindikalist Christian Galani. FOTO: Blanca Cruz/AFP
    Ur. I.
    15. 12. 2025 | 13:15
    15. 12. 2025 | 15:11
    4:35
    A+A-

    »Osebje ima občutek, da je zadnji branik pred kolapsom.« S tem sporočilom so predstavniki treh sindikatov, ki delujejo v znamenitem pariškem muzeju Louvre, v ponedeljek napovedali začetek stavke, s katero zahtevajo nujno prenovo in okrepitev osebja. Protestirajo pa tudi zato, ker namerava vodstvo muzeja krepko podražiti vstopnice za obiskovalce, ki ne prihajajo iz Evropske unije.

    image_alt
    Bo sloviti Louvre zaprt ravno v času božičnih praznikov?

    V najbolj obiskanem muzeju na svetu, ki je lani sprejel kar 8,7 milijona ljubiteljev umetnosti, težkim časom ni videti konca. Po razvpitem oktobrskem ropu, uničujočem puščanju vodovodnega sistema in nevarnosti, da bi se zaradi tega zrušil strop galerije, zdaj grozi, da bo muzej delno ali povsem zaprt tudi ob koncu leta, ki je eden od najbolj obiskanih terminov. Vse je odvisno od tega, kako dolgo bo stavkalo okoli 2100 zaposlenih.

    Dogajanje zadnjih mesecev, ki se je začelo z ropom 19. oktobra, se še ni umirilo. Tisto nedeljo je četverica sredi belega dneva v bliskoviti sedemminutni akciji ukradla kronske dragulje, katerih vrednost je ocenjena na 88 milijonov evrov. Štirje osumljenci so v priporu, kam je izginil dragoceni plen, pa preiskovalci še niso ugotovili. Novembra se je pojavil nov problem. Zaradi puščanja vode je bilo na egipčanskem oddelku poškodovanih od 300 do 400 dnevnikov, knjig in dokumentov. Zaradi nastale škode so morali zapreti tudi devet sob v galeriji, v kateri hranijo starodavno grško keramiko, saj ni povsem jasno, kako varen je njen strop.

    Težave so se kopičile že leta

    Predstavniki sindikatov CGT, Sud in CFDT opozarjajo, da je ravno spektakularni rop razkril težave, ki so se kopičile več let, od pomanjkanja osebja do nezadostnih investicij. Od leta 2015 so število zaposlenih zmanjšali za okoli 200, večina teh je skrbela za varnost. »Zelo smo zaskrbljeni in stavka je edini način, da nam bodo prisluhnili. Težave so se kopičile že leta, rop pa jih je dokončno razkril. Zanemarjali so tako prenove stavb kot varnostne ukrepe za zaščito zbirk,« je za Guardian povedal Christian Galani, predstavnik sindikata CGT.

    Uslužbenci muzeja Louvre so v ponedeljek stavkali pred stekleno piramido. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Uslužbenci muzeja Louvre so v ponedeljek stavkali pred stekleno piramido. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

    Zaposleni nasprotujejo tudi odločitvi, da bodo obiskovalci iz držav, ki niso članice Evropske unije, za vstopnice po novem plačali skoraj 45 odstotkov več kot doslej. »To je po našem mnenju nedopustna diskriminacija,« je pojasnil Galani. Še bolj problematično je, da bodo plačali dražje vstopnice, obiskali pa bodo razpadajoči muzej, v katerem si ne bodo mogli ogledati celotne zbirke, saj so zaradi kroničnega pomanjkanja kadra prisiljeni občasno zapirati nekatere dvorane.

    Višji policist in svetovalec za varnost Guy Tubiana, ki so mu po razvpitem ropu naročili, naj preveri varnostne razmere v Louvru, je povedal, da je osupel nad tem, kar je odkril. »Obstajale so številne pomanjkljivosti, ki so pripeljale do katastrofe. Nikoli si ne bi mislil, da je v Louvru lahko toliko pomanjkljivosti.« Prihodnji mesec naj bi se s temeljito reorganizacijo začel ukvarjati Philippe Jost, vodja javne družbe, ki je bdel nad prenovo katedrale Notre-Dáme.

    A Louvre sploh ni edina kulturna institucija, ki so si jo roparji izbrali za tarčo v zadnjih mesecih. Septembra in oktobra je bilo kar sedem vlomov, kriminalci pa so pri svojem početju vse bolj nasilni, je poročal Le Monde. Skupni imenovalec vseh pa je razkritje, da so varnostni ukrepi povsod pomanjkljivi. »Ta prebrisani in predrzni rop [v Louvru] je bil opozorilni klic,« je izjavil varnostni strokovnjak Stéphane Théfo, ki je v francoski obveščevalni službi dolgo bdel nad varnostjo kulturnih institucij. Zaradi negotovih razmer se je upokojeni strokovnjak znova aktiviral.

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pariz

    Tatovi kronskih draguljev policiji iz Louvra ušli za trideset sekund

    Delujoča je bila le ena od dveh kamer, policija pa je zaradi slabe koordinacije sprva hitela na napačno lokacijo.
    11. 12. 2025 | 10:14
    Magazin  |  Zanimivosti
    Francoski muzej

    Louvre zbira denar: skoraj pol dražje vstopnice za obiskovalce zunaj EU

    V najbolj obiskanem muzeju na svetu pričakujejo, da bodo letne prihodke povečali za 20 milijonov evrov, s čimer bodo financirali »strukturne nadgradnje«.
    28. 11. 2025 | 12:04
    Novice  |  Slovenija
    Kadrovski premiki

    Znan podjetnik in inovator aktivno vstopa v politiko

    Se Levica in Vesna povezujeta tudi s Slovenskim tehnološkim forumom?
    Pija Kapitanovič 14. 12. 2025 | 15:57
    Premium
    Nedelo
    Seku M. Condé

    Druga generacija priseljencev ima občutek, da nikamor ne spada

    V Sloveniji je Seku M. Condé pripadnik druge generacije priseljencev, v Gvineji pa je bil očetov stric do vojaškega udara leta 2021 predsednik države.
    Gorazd Utenkar 14. 12. 2025 | 08:30
    Novice  |  Črna kronika
    Intervencija

    Požar v Sparovi pekarni pogašen, prebivalci naj zaprejo okna

    Po doslej znanih podatkih v požaru nihče ni bil poškodovan. Opozorilo NIJZ: Ne zadržujte se v bližini požara.
    14. 12. 2025 | 12:01
    Novice  |  Svet
    Avstralija

    Kdo je herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami razorožil strelca (VIDEO)

    V strelskem napadu je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, še večje število žrtev pa je preprečil herojski mimoidoči, ki je z golimi rokami napadel strelca.
    14. 12. 2025 | 18:40
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Prvenec francoske pisateljice

    Rachel Mourier o romanu Mala Lisa: Dokler je tišina, je tudi bolečina

    Francoska pisateljica Rachel Mourier o povezovanju skupne zgodovine, spomina, kulture in medgeneracijskih vezi, ki prežemajo njen prvi roman Mala Lisa.
    Nina Gostiša 15. 12. 2025 | 15:06
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Obsodba

    Nekdanjemu prvemu možu Nove KBM tri leta zapora

    Matjaža Kovačiča in soobtožena Igorja Šujico in Borisa Cekova je mariborsko okrožno sodišče spoznalo za krive očitkov v zvezi z dodeljevanjem bančnih kreditov.
    15. 12. 2025 | 14:58
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Brazilija

    V izbljuvku dinozavra odkrili novo vrsto

    Doslej neznana vrsta pterozavra je imela ščetinaste zobe.
    15. 12. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    Vonn pri 41-ih v formi življenja, enako velja za Niko in Petra Prevca (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 15. 12. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Iz Madrida v Lyon

    Plačali so ga skoraj 50 milijonov evrov, a je za Real še premlad in preslab

    Devetnajstletni Brazilec Endrick Felipe se bo za preboj v Realovo moštvo od januarja brusil pri francoskem velikanu Lyonu.
    15. 12. 2025 | 14:15
    Preberite več
