  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Louvre še vedno v šoku, varnostni sistem odpovedal

    V vrtoglavo številko 88 milijonov evrov ni všteta zgodovinska vrednost nakita, ki so ga ukradli v spektakularni kraji.
    Od srede je Louvre spet odprt, pred vhodom najbolj obiskanega muzeja na svetu so kot ponavadi dolge vrste. FOTO: Thibaud Moritz/AFP
    Galerija
    Od srede je Louvre spet odprt, pred vhodom najbolj obiskanega muzeja na svetu so kot ponavadi dolge vrste. FOTO: Thibaud Moritz/AFP
    G. U.
    22. 10. 2025 | 16:00
    4:09
    A+A-

    Po besedah pariške tožilke in voditeljice nacionalnega sodišča za boj proti organiziranemu kriminalu Laure Beccuau direktorica Louvra od leta 2021 Laurence des Cars ocenjuje, da so bili kronski dragulji, ki so jih v nedeljo zjutraj v samo nekaj minut trajajočem spektakularnem podvigu odnesli iz njenega muzeja, vredni vrtoglavih 88 milijonov evrov. V to sploh ni vštela škode za francosko nacionalno dediščino. Direktorica najbolj obiskanega muzeja na svetu se po kraji javno še ni oglasila, v sredo popoldne jo čaka zaslišanje pred odborom za kulturo senata, zgornjega doma francoskega parlamenta.

    Pariška tožilka Laure Beccuau meni, da francoskih kronskih draguljev ne bodo mogli prodati za 88 milijonov, če bi jih pretopili. FOTO: Thomas Samson/AFP    
    Pariška tožilka Laure Beccuau meni, da francoskih kronskih draguljev ne bodo mogli prodati za 88 milijonov, če bi jih pretopili. FOTO: Thomas Samson/AFP    

    »Kriminalci, ki so odnesli dragulje, ne bodo zaslužili 88 milijonov, če bi prišli na zelo slabo idejo, da bi jih razstavili ali pretopili. Upam, da bodo razmislili o tem, in jih ne bodo uničili,« je spretne lopove opozorila Beccuaujeva. Muzej v Parizu so v nedeljo in ponedeljek zaprli zaradi preiskave, v torek pa je tako ali tako vedno zaprt, zato so pred vrati Louvra v zadnjih dneh ostali tisoči razočaranih turistov. Obisk je spet mogoč od danes.

    Čeprav je Louvre odprl vrata, je Apolonova galerija, od koder so odnesli neprecenljivi nakit, še vedno zaprta. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
    Čeprav je Louvre odprl vrata, je Apolonova galerija, od koder so odnesli neprecenljivi nakit, še vedno zaprta. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

    Kot vodja preiskave je Laure Beccuau povedala, da se s primerom ukvarja več kot sto detektivov. Potrdila je, da so bili storilci štirje. Znano je, so se po lestvi na tovornjaku povzpeli do enega od oken, skozi katerega so vdrli z rezalnim orodjem. V le sedmih minutah so razbili vitrine in odnesli devet kosov nakita iz 19. stoletja. Med begom so izgubili krono cesarice Evgenije, španske žene cesarja Napoleona III. Nečak Napoleona I. je vladal v letih od 1851, ko je kot predsednik druge republike izvedel državni udar oziroma od decembra 1852, ko se je po referendumu uradno razglasil za cesarja, do 1870, ko je izgubil vojno s Prusijo. Krona njegove žene je med ropom ta konec tedna padla na tla in se poškodovala.

    Krono cesarice Evgenije, žene Napoleona III., so roparji med begom izgubili. FOTO: Louvre via Reuters      
    Krono cesarice Evgenije, žene Napoleona III., so roparji med begom izgubili. FOTO: Louvre via Reuters      

    Po kraji so se storilci s kronskimi dragulji odpeljali na skuterjih. Policisti zdaj preiskujejo prstne odtise s kraja kaznivega dejanja, pregledujejo posnetke varnostnih kamer iz okolice muzeja in tudi posnetke kamer na glavnih prometnicah iz Pariza. Za zdaj je njihova delovna teorija, da je šlo za dobro organizirano kriminalno skupino.

    Pojavlja se vedno več informacij o pomanjkljivi varnosti v francoskih muzejih, a kulturna ministrica Rachida Dati takšne obtožbe zavrača. Čeprav je jasno, da šlo marsikaj narobe, trdi, da so varnostni ukrepi delovali. Kljub temu je sprožila dodatno preiskavo, s katero naj bi zagotovili popolno transparentnost ugotovitev. Notranji minister Laurent Nuñez je sicer zatrdil, da se je alarm sprožil takoj, ko so storilci vdrli skozi okno. O tem, kako napreduje preiskava, ni hotel govoriti, vendar je prepričan, da bodo spretne lopove ujeli.

    Med ukradenimi dragotinami je ogrlica in pripadajoči uhani iz smaragdov ter diamantov, darilo Napoleona I. drugi ženi Mariji-Luisi. FOTO: Stéphane de Sakutin Afp
    Med ukradenimi dragotinami je ogrlica in pripadajoči uhani iz smaragdov ter diamantov, darilo Napoleona I. drugi ženi Mariji-Luisi. FOTO: Stéphane de Sakutin Afp

    Kritiki varnosti nasprotno trdijo, da so vitrine, v katerih je bil nakit, krhke, da je videonadzor notranjosti muzeja pomanjkljiv, sindikat varnostnikov pa opozarja, da jih je v Louvru vedno manj, čeprav je obiskovalcev vedno več. O morda najhujši varnostni pomanjkljivosti pa je poročal znani umetnostni zgodovinar in novinar Didier Rykner. Od »notranjih virov« v muzeju, eden od njih naj bi bil na zelo visokem položaju, je menda izvedel, da je bil alarmni sistem na oknu, skozi katerega so vdrli kradljivci draguljev, že pred mesecem dni pokvarjen. Ni pa znano, ali so ga popravili.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    Kdaj je pravi trenutek za investiranje? (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Konec septembra smo bili pri elektriki 70-odstotno uvozno odvisni

    Direktor Elesa Aleksander Mervar je na konferenci spregovoril o slovenski energetski prihodnosti.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Embargo na uvoz plina iz Rusije ne bo vplival na cene

    Gospodarsko zbornico veseli dogovor z energetsko zbornico in vlado, po katerem bodo največji porabniki energije dobili pomoč.
    Borut Tavčar 22. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Kombinacija Jek 2 in obnovljivih virov je najboljša

    Za Slovenijo je najprimernejši scenarij, ki temelji na jedrski energiji in zmernemu deležu obnovljivih virov energije, je analizo predstavil Jože P. Damijan.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 10:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Louvrekraja nakitaFrancija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Znani slovenski ekipi za finale v Klingenthalu

    Glavna trenerja Robert Hrgota in Jurij Tepeš sta po sinočnjem državnem prvenstvu v smučarskih skokih razkrila potnike na zadnjo tekmo velike nagrade v Nemčiji.
    Miha Šimnovec 22. 10. 2025 | 17:08
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Onesnaženje zraka

    Kakšen oksidativni stres v našem telesu povzroča onesnažen zrak

    Oksidativni stres v mestih z gostim cestnim prometom je lahko do trikrat višji kot na podeželskih območjih.
    Saša Senica 22. 10. 2025 | 17:05
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Celje

    Z lažnimi profili mladoletnic novačili moške in jih nato hudo poškodovali

    Celjski policisti so aretirali dve mladoletni in eno polnoletno osebo.
    22. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Dvanajst občinskih projektov

    Novo življenje, nove vsebine, prostori za učenje in druženje

    Obnovljeni objekti obogatijo lokalno okolje tako s kulturnimi vsebinami kot s turistično-športno ponudbo.
    Andrej Predin 22. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Mirovniški copati ali vojaški škornji

    Dejstvo je, da Ukrajina sama Rusije ne more premagati; dlje ko bodo trajali spopadi, manjša bo.
    Boris Čibej 22. 10. 2025 | 16:54
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Celje

    Z lažnimi profili mladoletnic novačili moške in jih nato hudo poškodovali

    Celjski policisti so aretirali dve mladoletni in eno polnoletno osebo.
    22. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Dvanajst občinskih projektov

    Novo življenje, nove vsebine, prostori za učenje in druženje

    Obnovljeni objekti obogatijo lokalno okolje tako s kulturnimi vsebinami kot s turistično-športno ponudbo.
    Andrej Predin 22. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Mirovniški copati ali vojaški škornji

    Dejstvo je, da Ukrajina sama Rusije ne more premagati; dlje ko bodo trajali spopadi, manjša bo.
    Boris Čibej 22. 10. 2025 | 16:54
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava hrana

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

    Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Ključ do učinkovitega ogrevanja in velikih prihrankov

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Velika napaka, ki jo počnejo mnogi

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Je oznaka “brez sladkorja” res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo