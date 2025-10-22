Louvre še vedno v šoku, varnostni sistem odpovedal

Po besedah pariške tožilke in voditeljice nacionalnega sodišča za boj proti organiziranemu kriminalu Laure Beccuau direktorica Louvra od leta 2021 Laurence des Cars ocenjuje, da so bili kronski dragulji, ki so jih v nedeljo zjutraj v samo nekaj minut trajajočem spektakularnem podvigu odnesli iz njenega muzeja, vredni vrtoglavih 88 milijonov evrov. V to sploh ni vštela škode za francosko nacionalno dediščino. Direktorica najbolj obiskanega muzeja na svetu se po kraji javno še ni oglasila, v sredo popoldne jo čaka zaslišanje pred odborom za kulturo senata, zgornjega doma francoskega parlamenta.

Pariška tožilka Laure Beccuau meni, da francoskih kronskih draguljev ne bodo mogli prodati za 88 milijonov, če bi jih pretopili. FOTO: Thomas Samson/AFP

»Kriminalci, ki so odnesli dragulje, ne bodo zaslužili 88 milijonov, če bi prišli na zelo slabo idejo, da bi jih razstavili ali pretopili. Upam, da bodo razmislili o tem, in jih ne bodo uničili,« je spretne lopove opozorila Beccuaujeva. Muzej v Parizu so v nedeljo in ponedeljek zaprli zaradi preiskave, v torek pa je tako ali tako vedno zaprt, zato so pred vrati Louvra v zadnjih dneh ostali tisoči razočaranih turistov. Obisk je spet mogoč od danes.

Čeprav je Louvre odprl vrata, je Apolonova galerija, od koder so odnesli neprecenljivi nakit, še vedno zaprta. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Kot vodja preiskave je Laure Beccuau povedala, da se s primerom ukvarja več kot sto detektivov. Potrdila je, da so bili storilci štirje. Znano je, so se po lestvi na tovornjaku povzpeli do enega od oken, skozi katerega so vdrli z rezalnim orodjem. V le sedmih minutah so razbili vitrine in odnesli devet kosov nakita iz 19. stoletja. Med begom so izgubili krono cesarice Evgenije, španske žene cesarja Napoleona III. Nečak Napoleona I. je vladal v letih od 1851, ko je kot predsednik druge republike izvedel državni udar oziroma od decembra 1852, ko se je po referendumu uradno razglasil za cesarja, do 1870, ko je izgubil vojno s Prusijo. Krona njegove žene je med ropom ta konec tedna padla na tla in se poškodovala.

Krono cesarice Evgenije, žene Napoleona III., so roparji med begom izgubili. FOTO: Louvre via Reuters

Po kraji so se storilci s kronskimi dragulji odpeljali na skuterjih. Policisti zdaj preiskujejo prstne odtise s kraja kaznivega dejanja, pregledujejo posnetke varnostnih kamer iz okolice muzeja in tudi posnetke kamer na glavnih prometnicah iz Pariza. Za zdaj je njihova delovna teorija, da je šlo za dobro organizirano kriminalno skupino.

Pojavlja se vedno več informacij o pomanjkljivi varnosti v francoskih muzejih, a kulturna ministrica Rachida Dati takšne obtožbe zavrača. Čeprav je jasno, da šlo marsikaj narobe, trdi, da so varnostni ukrepi delovali. Kljub temu je sprožila dodatno preiskavo, s katero naj bi zagotovili popolno transparentnost ugotovitev. Notranji minister Laurent Nuñez je sicer zatrdil, da se je alarm sprožil takoj, ko so storilci vdrli skozi okno. O tem, kako napreduje preiskava, ni hotel govoriti, vendar je prepričan, da bodo spretne lopove ujeli.

Med ukradenimi dragotinami je ogrlica in pripadajoči uhani iz smaragdov ter diamantov, darilo Napoleona I. drugi ženi Mariji-Luisi. FOTO: Stéphane de Sakutin Afp

Kritiki varnosti nasprotno trdijo, da so vitrine, v katerih je bil nakit, krhke, da je videonadzor notranjosti muzeja pomanjkljiv, sindikat varnostnikov pa opozarja, da jih je v Louvru vedno manj, čeprav je obiskovalcev vedno več. O morda najhujši varnostni pomanjkljivosti pa je poročal znani umetnostni zgodovinar in novinar Didier Rykner. Od »notranjih virov« v muzeju, eden od njih naj bi bil na zelo visokem položaju, je menda izvedel, da je bil alarmni sistem na oknu, skozi katerega so vdrli kradljivci draguljev, že pred mesecem dni pokvarjen. Ni pa znano, ali so ga popravili.