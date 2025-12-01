Zagovornik pomoči pri samomoru izvedel samomor s pomočjo

Iz švicarske neprofitne organizacije Dignitas, katere dovolj povedno vodilo je človeka vredno življenje, človeka vredna smrt, so v nedeljo sporočili, da je malo pred 93. letom umrl njen ustanovitelj Ludwig Amadeus Minelli. Umrl je tako, kot se je dolga leta boril, da bi lahko umrl vsak, ki tako hoče. Izvedel je samomor s pomočjo zdravnika. Aktivna evtanazija, ki bi jo izvršil nekdo drug, je v Švici prepovedana, pomoč pri samomoru pa je legalna že od leta 1941. Bila je prva država, v kateri so jo omogočili.

Švica je po nekaterih merilih skrajno konservativna država. Ženske so pravico do volitev na zvezni ravni dobile leta 1971, zadnji del alpske države, kjer so dobile polno volilno pravico, pa je bil leta 1990 majhen nemško govoreči kanton Appenzell Innerrhoden na goratem severovzhodu. A ima po drugi strani nekatere bolj liberalne značilnosti. V nasprotju s Slovenijo, kjer lahko ženske volijo od druge svetovne vojne, pa tam dovolijo samomor s pomočjo za neozdravljivo in hudo telesno ali psihično bolne. To pravico je izkoristil tudi Minelli.

Leta 1932 rojeni sir pleskarja je odraščal na obali Züriškega jezera. Najprej je hotel biti duhovnik, potem igralec, na koncu pa je doštudiral novinarstvo. Poklic je opravljal 15 let, bil je tudi švicarski dopisnik nemške revije Der Spiegel. Ko je poročal o ratifikaciji evropske deklaracije o človekovih pravicah, je ugotovil, da je njegovo življenjsko poslanstvo boj za pravico do smrti. Drugi pomemben dogodek, ki ga je usmeril na to pot, je bilo dolgo umiranje njegove stare matere zaradi odpovedi ledvic.

Leta 1977 se je Minelli vpisal na študij prava. Ko je diplomiral na Univerzi v Zürichu, je bil star 49 let. Kot pravni svetovalec se je leta 1992 zaposlil v organizaciji, ki omogoča udejanjenje pravice do smrti Exit. Zaradi nesoglasij je skupaj z dvema kolegoma leta 1998 ustanovil Dignitas. Do konca prvega leta delovanja so pri samomoru pomagali nekaj posameznikom, do zdaj pa že več tisočim.

Dignitas ne pomaga pri samomoru samo domačinom, ampak tudi tujcem, kar večina drugih organizacij ne. Kot je nekoč povedal Minelli, je kar šest desetin njihovih uporabnikov Nemcev, ker v njihovi domovini tovrstna pomoč ni dovoljena. Gre za neprofitno organizacijo, zato dobička seveda ne ustvarjajo. Je pa treba pokriti stroške pomoči, kar znese tisoče evrov. Med tujci, ki so se odločili za pomoč Dignitasa, je bila tudi znana slovenska borka za pravico do smrti po lastni izbiri Alenka Čurin Janžekovič, nekdanja učiteljica in ravnateljica iz Zagorja pri Svetem Tomažu v Prlekiji. Ker samomora s pomočjo ni mogla izvesti doma – in ga ne bi mogla niti zdaj ali v bližnji prihodnosti –, ga je leta 2023 v Švici.

S pomočjo Dignitasa je leta 2023 umrla Alenka Čurin Janžekovič. FOTO: Gašper Pintarič

Nepresenetljivo sta bila Minelli in njegov Dignitas pogosto tarča kritik, groženj in ovir pri delu. Leta 2007 so imeli velike težave s pridobivanjem prostorov, v katerih so izvajali pomoč pri samomoru. Da so se izognili podobnim zapletom, so leta 2009 kupili hišo oziroma stanovanje na neznani lokaciji v Zürichu. V tem kantonu so leta 2011 po švicarski tradiciji izvedli tudi referenduma, da bi prepovedali pomoč pri samomoru ali vsaj pomoč za tujce, vendar so volivci predloga z ogromno večino, prvega s 85 odstotki in drugega z 78 odstotki proti, zavrnili.