Macronova proti teorijam zarote: predložila bosta dokaze, da je Brigitte ženska

Emmanuel Macron in njegova soproga Brigitte nameravata ameriškemu sodišču predložiti fotografske in znanstvene dokaze, da je prva dama Brigitte Macron ženska, poroča BBC. Njuni odvetniki bodo dokumentacijo predložili v postopku zaradi obrekovanja proti desničarski vplivnici Candace Owens, ki je širila prepričanje, da se je Brigitte Macron rodila kot moški.

Odvetniki Owensove so na tožbo odgovorili s predlogom za zavrnitev primera.

V pogovoru za BBC-jev podcast Fame Under Fire je Macronov odvetnik Tom Clare dejal, da so bile tovrstne trditve za prvo francosko damo izjemno boleče, za predsednika pa velika distrakcija.

Odvetnik je dejal, da sicer predsednika to ni zmedlo pri delu, a, tako kot vsakdo, ki usklajuje zasebno družinsko življenje in kariero, občuti pritisk, če nekdo napade njegovo družino. »Tudi on ni neobčutljiv, tudi če je predsednik države«.

FOTO: Mohammed Badra/Reuters

Znanstveni dokazi

Dodal je, da bodo na sojenju predložena tudi strokovna pričevanja znanstvene narave. Čeprav ni razkril podrobnosti, je dejal, da sta Macronova pripravljena celovito dokazati, da so obtožbe neresnične.

»Izjemno neprijetno je pomisliti, da se moraš v javnosti izpostaviti s takšnimi dokazi. A Brigitte je to pripravljena storiti. Če je cena tega neprijetnost in nelagodje, je stoodstotno pripravljena nositi to breme,« je poudaril Clare.

Na vprašanje, ali bodo v dokaz predložene tudi fotografije Brigitte v nosečnosti in z otroki, je Clare odgovoril, da te obstajajo in da bodo predložene na sodišču.

Candace Owens, nekdanja komentatorka konservativnega medija Daily Wire, ki ima milijone sledilcev na družbenih omrežjih, je večkrat širila trditev, da je Brigitte Macron moški. Marca 2024 je celo dejala, da bi na to stavila »celotno profesionalno kariero«.

Od kod ideja, da prva dama v resnici ni ženska?

Izvor teorije sega več let nazaj, zlasti v YouTube video iz leta 2021, ki sta ga pripravili francoski blogerki Amandine Roy in Natacha Rey. V njem sta navedli večletno 'raziskavo', kjer sta trdili, da je bila Brigitte rojena kot moški z imenom »Jean-Michel Trogneux« (ime njenega brata). Nekateri teoretiki se sklicujejo na fotografije iz preteklosti, ki naj bi kazale neskladnosti v videzu, prav tako se nekateri obregnejo ob starostno razliko zakoncev, ki naj bi kazala na to, da ni vse 'v redu'.

Macronova sta leta 2024 proti Roy in Rey v Franciji dobila sodbo zaradi obrekovanja, a je bila ta leta 2025 razveljavljena na pritožbi – zaradi svobode izražanja, ne pa zaradi resničnosti navedb. Macronova sta se na odločitev pritožila.

Julija 2025 sta vložila tožbo proti Owensovi v ZDA, v kateri trdita, da je ta »zanemarila vse verodostojne dokaze, ki ovržejo njene trditve, in raje promovirala znane teoretike zarot in dokazane obrekovalce«.

V ameriških primerih obrekovanja morajo javne osebnosti dokazati »dejansko zlobo« – torej da je obdolženec zavestno širil lažne informacije ali jih širili z brezobzirnim neupoštevanjem resnice, navaja BBC.

FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Zavestno širila laži

Avgusta je Macron za revijo Paris Match pojasnil, zakaj sta z ženo sprožila pravni postopek:

»Gre za obrambo moje časti! To so neumnosti. Gre za osebo, ki je dobro vedela, da so informacije lažne, a jih je širila z namenom, da bi škodovala – v službi ideologije in z vzpostavljenimi povezavami s skrajno desnimi voditelji,« piše BBC.

Odvetniki Candace Owens so se na tožbo odzvali s predlogom za zavrnitev, saj menijo, da je bila napačno vložena v zvezni državi Delaware. Trdijo, da to nima zveze z njenimi podjetji, ki so registrirana v tej zvezni državi, in da bi jo obramba primera v Delawareu spravila v »resne finančne in operativne težave«.

Owensova je že prej dejala, da verjame v to, kar trdi, in da je svoboda govora ter možnost kritiziranja »najbolj ameriška stvar«.