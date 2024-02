Macron ne bo pregnal prodajalcev knjig

V spor zaradi načrtovane odstranitve prodajalcev knjig z obrežja Sene zaradi bližajoče se otvoritve olimpijskih iger na Seni, ki bo 26 julija, se je vmešal sam francoski predsednik. Emmanuel Macron je odločil, da stojnic pariških knjigarn zaradi olimpijskih iger ne bodo selili. Začasno selitev sta zaradi varnostnih razlogov sicer načrtovala pariški policijski prefekt in mestna hiša.

V torek so iz predsednikovega urada sporočili, da lahko na stotine prodajalcev, ki knjige ponujajo v majhnih, temnozelenih zabojnikih, ostane na svojih zgodovinskih lokacijah. Macron je »zaprosil notranjega ministra in urad pariškega prefekta, da vsi prodajalci knjig ostanejo na svojih lokacijah in da nikogar od njih ne prisilijo v selitev,« so sporočili iz predsednikovega urada. Tako se je odločil potem, ko mestna oblast in trgovci, ki so značilnost pariškega življenja že približno 150 let, niso našli »soglasne in mirne rešitve«. Mestna policija je sprva odredila odstranitev približno 600 od 900 kioskov s knjigami zaradi bojazni, da bi jih lahko uporabili za skrivanje eksplozivnih naprav, z odstranitvijo pa bi pridobili tudi več prostora za gledalce.

Vodja Kulturnega združenja pariških knjigotržcev je prizadevanja za odstranitev stojnic primerjal z bolečim »puljenjem zoba«. Organizacija je prejšnji mesec napovedala, da bo sprožila pravne postopke za ustavitev selitve. Prodajalci knjig, ki se že tako trudijo opomoči od zaprtja med pandemijo covida in zaradi zmanjšanega zanimanja domačinov, si želijo izkoristiti prihod približno 16 milijonov turistov na igre.

Olimpijske igre v Parizu naj bi se začele z jadranjem na šestkilometrskem odseku Sene. Tradicionalna otvoritvena slovesnost prvič v zgodovini ne bo potekala na osrednjem stadionu, ampak na prostem, zato je velik izziv za varnostne sile, ki bodo morale zaščititi športnike in gledalce na velikem območju središča Pariza.