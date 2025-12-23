Macron v Emiratih dokazoval formo: z vojaki in vplivnežem delal sklece ter skakal v zrak

Predsednik konec leta tradicionalno praznuje s francoskimi vojaki, napotenimi v tujino. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je v nedeljo dopolnil 48 let, je svoje profile na družbenih omrežjih uporabil za nazoren prikaz tega, da še zmore sklece, vleke, trebušnjake in skoke v zrak.

Na teh profilih so dostopni videi z vadbo ob francoskih vojakih v Združenih arabskih emiratih, kjer je bil na obisku. Objavil jih je le kakšen dan po tem, ko se je ameriški podpredsednik JD Vance pridružil urjenju ameriške mornarice v Kaliforniji. Zaokrožila je fotografija, na kateri s sotrpini nosi težak hlod.

Še pred leti smo bili vajeni, da je to, da je pravi moški, v prostranstvih Sibirije reklamiral predvsem Vladimir Putin.

Macron se je v Abu Dabiju snemal, kako izvaja sklece, vleke in trebušnjake. Vadbo je vodil vplivnež Tibo InShape, francoski bodibilder z Youtuba, poroča Le Figaro.

Francoski predsednik sicer konec leta tradicionalno praznuje z vojaki, napotenimi v tujino. Združene arabske emirate so letos izbrali, ker »regija kristalizira vrsto kriz«, so sporočili iz Elizejske palače.