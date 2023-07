Madonna je srečna, da je še živa

»Ljubezen družine in prijateljev je najboljše zdravilo. O tem lahko razmišljam zdaj, mesec dni po tem, ko sem zapustila bolnišnico,« je v nedeljo na instagramu objavila pop zvezdnica Madonna, ki po dramatičnem zapletu dobro okreva. Kot je znano, so jo konec junija našli neodzivno in jo nemudoma prepeljali v eno od newyorških bolnišnic. Zaradi hude bakterijske okužbe so jo več dni zdravili na oddelku za intenzivno nego, njeno že napovedano turnejo pa so morali preložiti. Zahvalni zapis je pospremila s fotografijo, na kateri objema svojega sina Davida, in še drugo, na kateri ji družbo dela hčerka Lourdes.

Ko je njeno življenje viselo na nitki, so ji ob strani stali njeni otroci in prijatelji, za kar jim je neizmerno hvaležna. Štirinšestdesetletna pop ikona je načrtovala veliko turnejo, imenovano Celebration (Praznovanje), s katero naj bi v prihodnjih mesecih najprej nastopala v Kanadi in ZDA, nato pa tudi po Evropi. Prvi od predvidenih 84 nastopov naj bi se zgodil v Vancouvru, a so tega in naslednje v ZDA zaradi težkih zapletov z zdravjem preložili. Napovedala je, da se bo evropski del turneje, ki naj bi se začel 14. oktobra v Londonu, začel po načrtu, koncerte v ZDA, ki so bili predvideni pred tem, pa bo preložila na kasnejše datume. Turnejo naj bi sklenila 30. januarja 2024. Dobitnica grammyja je obljubila, da bo izvajala svoje največje uspešnice, od samostojnega prvenca iz leta 1983 do albuma Madame X iz leta 2019.

Gre za njeno 12. turnejo, s katero namerava zaznamovati štiri desetletja v glasbeni industriji. Na tej poti je dosegla izjemne uspehe, navsezadnje tudi finančne. Revija Forbes jo je na lestvici ameriških bogatašinj, ki so si same ustvarile premoženje, uvrstila na 45. mesto. Njeno premoženje ocenjujejo na 526 milijonov evrov.