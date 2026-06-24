Madonnin biografski film padel v vodo

Vse kaže, da snemanja dolgo načrtovanega biografskega filma o Madonni, nad katerim je imela ena največjih pop zvezdnic vseh časov tudi ustvarjalni nadzor, ne bo. Ameriška pevka je v pogovoru za revijo Interview namreč razkrila, da je projekt propadel.

»Z Universalom smo se razšli zaradi denarja. Moje življenje je bilo velikopotezno, zato zahteva tudi velikopotezen proračun,« je dejala 67-letna pevka in pri tem dodala, da je studiu predlagala celo selitev produkcije v Srbijo, kar bi občutno zmanjšalo stroške snemanja, vendar za to niso pokazali zanimanja.

»Našla sem način, kako bi film posneli ceneje, vendar mislim, da jim zamisel ni bila všeč. Morda mi preprosto niso zaupali. Rekli so mi, da ne verjamejo, da bi v Srbiji ostala več kot štiri dni. Odgovorila sem jim: Ali ste sploh prebrali scenarij? Vse moje življenje je zgodba o preživetju. Tja ne bi šla na počitnice.«

Projekt je bil sicer prvič napovedan leta 2020, Madonna pa ga je sprva želela režirati sama, češ da to zgodbo lahko verodostojno pove le oseba, ki jo je tudi živela. Po dolgem in mukotrpnem avdicijskem procesu je bila za glavno vlogo izbrana Julia Garner, med kandidatkami pa so bile tudi Florence Pugh, Alexa Demie in Odessa Young.

Pozneje se je pojavila zamisel, da bi njeno življenjsko zgodbo razvili v televizijsko serijo za Netflix, vendar je ta prav tako naletela na oviro. Pravice scenarija, pod katerega se podpisuje Madonna, namreč še vedno pripadajo Universalu, zato bi ga morala odkupiti za, kot pravi, »izsiljevalsko visoko vsoto«, poleg tega pa razvoj televizijske serije zahteva povsem drugačen način dela, od sodelovanja z več scenaristi do iskanja vodje projekta, kar ji, kot pravi, ni po godu.