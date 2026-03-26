Madonnin stari hit znova osvaja lestvice

Nikakršna skrivnost ni, da se glasbena industrija morda bolj kot kdaj prej dandanes zanaša na nenehni in neusahljivi pritok novosti – in nikakršna skrivnost ni, da se med te novosti po zaslugah družbenih omrežij, predvsem tiktoka, ki mu vladajo hitro minljivi, a izredno razširjeni trendi, podprti z odseki znanih skladb, tu in tam prerine uspešnica iz preteklosti. Te dni so takšnemu prerodu priča v Veliki Britaniji, kjer se je skoraj štiri desetletja star Madonnin hit Into the Groove nepričakovano vrnil na vrh glasbenih lestvic.

Pesem, prvotno izdana sredi osemdesetih let, se je v zadnjih tednih razširila po družbenih omrežjih in pretočnih platformah ter sprožila nov val zanimanja. Skladba se je posledično znašla na štirih britanskih glasbenih lestvicah, kjer je dosegla svoje najvišje uvrstitve doslej (na lestvici prodaje digitalnih singlov je z 52. poskočila na 17. mesto), poskrbela pa je tudi za to, da se v središče pozornosti vrača še pevkina Erotica.

Kot omenjeno, so v zadnjih letih takšni prerodi, nemalokrat usmerjeni v skladbe iz osemdesetih, na družbenih omrežjih precej pogosti. Nekakšno drugo življenje je pred leti na primer zaživela skladba Running Up That Hill Kate Bush, prvotno izdana leta 1985, pri čemer je bilo zasluge pripisati seriji Stranger Things, ki jo je ponovno zanesla med občinstvo in jo zavihtela na vrh svetovnih glasbenih lestvic.

Povratek je doživela tudi skladba Murder on the Dancefloor Sophie Ellis-Bextor, leta 2023 vključena v enega slovitejših prizorov filma Saltburn, v času pandemije pa je zaradi viralnega videa na tiktoku podobna usoda doletela še skladbo Dreams skupine Fleetwood Mac.