Madonnina nova izpoved

Ameriška pop ikona, 67-letna Madonna Louise Veronica Ciccone, krajše Madonna, je izdala video Confessions II, hiter, desetminutni kratki film, ki predstavlja pol ducata pesmi z istoimenskega prihajajočega albuma, ki bo izšel 3. julija, ta pa je nadaljevanje albuma Confessions on a dance Floor iz leta 2005. Filmček je bil premierno prikazan na newyorškem festivalu Tribeca, ki danes ni več namenjen le filmom, ampak tudi televiziji, glasbi, podkastom, videoigram, nato pa je po širnem vzporednem svetu zajadral prek You Tuba.

V videu nastopajo številni zvezdniki, med njimi filmski igralec Benedict Cumberbatch, manekenka Kate Moss, pevka in igralka Sabrina Carpenter, igralka Julia Garner in Madonnina hčerka Lourdes Leon. Video je vizualno ekstravaganten in vsebuje nadrealistične prizore, veliko simbolike, plesne scene, modne elemente in veliko nanašanja na dolgoletno pevkino kariero. Šlo naj bi za mešanico nostalgije, pričakovane provokacije in osebne retrospektive.

Sicer gre za ikonino klasiko, satenast steznik, koničasti čevlji, govorica telesa bogomolke, lasje. Stol pa je zapleten dejavnik; na njem sedi koketno, kot v stilu Christine Keeler, niti ne kot pokončna pokončna ženska, ki ima vse pod nadzorom. Poza je prej v slogu: Vprašajte me karkoli, ampak ne sprašujte me ničesar dolgočasnega.

Vaginalni laserji, banane, prometna nesreča, pisoar ... Na vprašanje, kaj je hotela umetnica povedati v videu, ki si ga je hipoma ogledalo več kot milijon navdušencev, poznavalci odgovorijo, da je to enako, kot bi slikarja Jacksona Pollocka vprašalil, kaj pomenijo njegove vijugave črte in packe.