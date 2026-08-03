Madžarski premier rojake prosi za pomoč

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    Ljudem niso bili zadovoljni z načinom, kako je premier v politiko povabil šahovsko velemojstrico Judit Polgár. Zdaj išče druge primerne kandidate. FOTO: Attila Kisbenedek/Afp
    Ur. I.
    3. 8. 2026 | 12:15
    3:07
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    Madžarski premier Péter Magyar, ki je aprila letos končal 16-letno vladavino Viktorja Orbána, želi dokazati, da so prišli drugačni, bolj demokratični časi. Zato svoje rojake poziva, naj predlagajo imena kandidatov, ki bi bili po njihovem mnenju najbolj primerni za novega predsednika ali predsednico države. Julija se je bil namreč s položaja po komaj dveh letih prisiljen predčasno umakniti dosedanji predsednik, 70-letni Tamás Sulyok. Pod pritiskom premierja in vodje zmagovalne stranke Tisza mu ni preostalo drugega, kot da je podpisal ustavni amandma o svojem odstopu. Tudi njega je seveda ustoličila Orbánova stranka Fidesz, a Magyar je po zmagi napovedal temeljite spremembe, med katerimi je že zamenjal vodilne ljudi v tožilstvu, policiji in vojski. Novi predsednik vlade je svoje rojake ...
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    Delov poslovni center

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