Mafijec, ki je svetoval Scorseseju

Skozi luknjo v zidu

V 82. letu starosti je umrl razvpiti ameriški mafijec, ki je svetoval režiserjupri snemanju kultnega gangsterskega filma Kazino (1995). Kot je sporočil njegov dolgoletni prijatelj, je Cullotta umrl v bolnišnici v Las Vegasu zaradi komplikacij po okužbi s covidom-19, poroča New York Times.Nekdanji gangster se je rodil 1938 v Chicagu. Njegov očeje bil šofer za čikaško mafijo. Frank je šolo zapustil v devetem razredu in se začel ukvarjati s kriminalnimi aktivnostmi, v tem času je spoznal tudi zloglasnega mafijca, znanega pod vzdevkom Tony the Ant (Termit Tony).Leta 1979 se je Cullotta pridružil skupini roparjev, ki jo v Las Vegasu vodil Spilotro. Ropali so skozi luknje, ki so jih zvrtali v zunanje zidove hiš, zato si je skupina prislužila ime Hole in the Wall Gang (Tolpa luknja v zidu). Po tem, ko so leta 1981 Cullotto aretirali, je z njim prišel v stik FBI in mu pokazal posnetke, v katerem je Spilotra domnevno naročil njegov umor.Cullotta se je v zameno za krajšo zaporo kazen pogodil, da bo na sodišču pričal proti svojemu šefu. Po prestani zaporni kazni je vstopil v program za zaščito prič, kasneje pa je v Las Vegasu postal turistični vodič, specializiran za zgodovino mafije, zaslovel je tudi kot youtube zvezdnik. Na svojem profilu Coffee with Cullotta je razpravljal o organiziranem kriminalu. Cullotta pa je še najbolje poznam po sodelovanju s slavnim Scorsesejem.Pri snemanju Kazina, v katerem so nastopili zvezdniki, kot soin, mu je pomagal kot svetovalec, navdihnil je tudi lik kriminalca Franka Marina (), ki po naročilu ubije svojega šefa Nickyja Santora ().