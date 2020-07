FOTO:Majke napovedujejo nov album

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Po dveletnem ustvarjalnem premoru se bend Majke in Goran Bare vračata s pesmijo Rođen za suze (Rojen za solze), s katero ti hrvaški rockerji napovedujejo izid novega albuma. Studijsko verzijo pesmi so posneli v studiu RSL v Novem mestu, estetsko dovršeni videospot, ki v teh dneh na spletnih rock portalih žanje same pozitivne kritike, pa na Reki.»Sinopsis videoposnetka je zasnovan kot 'krst', torej katarza za odpuščanje edinega greha. Kot pravi besedilo, je ta greh rojstvo za solze, ki ne tečejo. Črna voda simbolizira leta napornega življenja, solaža na sredini pesmi pa je meditacija med potapljanjem vase in soočenjem s samim sabo. Na koncu tiste solze, ki se na zunaj ne manifestirajo, sprožijo jezo in sprostijo čustva skozi simbol dežja, ki prežema celoten video,« je idejo videospota pojasnil režiserSkupna je zapisala, da je frontmanavtor glasbe in besedil novega albuma, medtem ko je basistzaslužen za aranžmaje pesmi.»Video smo posneli v enem dnevu. Čeprav je videti dokaj preprost, je bil zaradi vse vode v njem precej zahteven za snemanje – morali smo biti hitri, saj ne moreš biti moker ves dan. Goran je bil odličen in v svojem slogu odigral vse, kar smo si zamislili,« je režiser pohvalil Bareta, ki je imel v preteklosti, predvsem zaradi odvisnosti od drog, nemalo težav. O njem so lani posneli tudi dokumentarec Bure Bareta, v katerem ta 54-letni glasbenik pripoveduje o svojem življenju ter družbenopolitičnih stališčih.Bend iz Vinkovcev, ki je glasbeni javnosti najbolj znan po hitih, kot so A ti još plačeš, Milost in Teške boje, je lani v Sloveniji imel dva samostojna koncerta – spomladi v Orto baru in jeseni v Kinu Šiška.