Mali brat Laminea Yamala postal največja zvezda SP 2026

Čeprav je do zdaj v polno zadel samo enkrat, je napadalni vezist španske reprezentance (in v službenem času Barcelone) Lamine Yamal gotovo eden največjih zvezdnikov letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Njegovo reprezentanco po polfinalni zmagi nad Francijo v torek čaka še ena tekma, v kateri se bo v nedeljo merila za znameniti zlati pokal bodisi z Anglijo bodisi z Argentino.

Gotovo je Yamal odličen igralec, kar dokazuje v reprezentančnem in klubskem dresu, vendar je takšna zvezda nedvomno tudi zaradi mladosti, saj je bil v ponedeljek star komaj 19 let. A ima najstniški zvezdnik še precej mlajšega brata in triletni Keyne je postal zadnje čase še ena zvezda morebitnega pohoda Španije proti drugemu naslovu svetovnih prvakov te države, ki tradicionalno velja za noro na nogomet.

Mali brat je postal stalnica družbenih omrežij, na katerih objavljajo posnetke, kako pošilja poljube svoji ekipi in veselo slavi njene zadetke. »Tokrat največja senzacija prvenstva ni kakšen od športnikov, ne zadetki in celo ne sama trofeja. [Največja zvezda] je Keyne, triletni brat Lamina Yamala, ki je kot vihar prevzel turnir s svojimi zabavnimi trenutki,« so zapisali v španski tračarski reviji Hola! Tudi v drugih španskih medijih so ga razglasili za zvezdo svetovnega pokala 2026, španskega superzvezdnika na tribunah in najbolj priljubljeno osebo prvenstva.

Na tekmi z Belgijo, po kateri je Španija napredovala v polfinale, se je Yamal prešerno smejal, ko je kamera ujela in na velikem zaslonu pokazala njegovega mlajšega brata, kako je vsem kazal jezik. Povedal je, da ga je dan prej poklical z maminega telefona in mu povedal, kaj namerava storiti. Zato je bilo vse skupaj, ko je to videl v živo, še bolj smešno.

»Mali bratec mi pomeni vse. Obožujem ga; zdi se mi, kot da je moj sin,« je prejšnji mesec povedal novinarjem. Brata sta sicer v resnici polbrata. Njuna mati je Sheila Ebana, imata pa različna očeta, saj sta se Laminova starša razšla že v njegovih zgodnjih letih. Polno ime mladega nogometnega zvezdnika je Lamine Yamal Nasraoui Ebana, torej sta to, po čemer ga pozna svet, dejansko njegovi imeni. Prvi priimek ima po očetu Mounirju Nasraouiju, priseljencu iz Maroka, drugega po materi, priseljenki iz Ekvatoriane Gvineje.

Yamal je odraščal kot musliman v precej zanikrni priseljenski četrti mesta Mataró severno od katalonske prestolnice Barcelone, torej v tipičnem revnem okolju, v kakršnem rastejo šampioni. Mati je bila natakarica, oče pleskar. Ko se je sin odločil, da ne bo nastopal za očetovo domovino Maroko, ampak za svojo domovino Španijo, oče menda ni bil najbolj zadovoljen.

Gotovo Yamal nima pomislekov, saj je kot najstnik leta 2024 s soigralci postal evropski prvak, kar z Marokom gotovo ne bi mogel, morda pa bo že ta teden z drugimi reprezentanti Španije postal še svetovni prvak, o čemer bi lahko v reprezentanci Maroka le sanjal. In mimogrede, Lamine Yamal je začel trenirati nogomet, ko je bil star štiri leta, kolikor jih bo septembra letos dopolnil Keyne.