Malteški diplomat, ki je Merklovo primerjal s Hitlerjem

V diplomatskih krogih je veljalo, da se stvari raje povedo med vrsticami kot preveč naravnost. Takšna zadržanost pa je povsem tuja zdaj že bivšemu malteškemu veleposlaniku na Finskem. Sedemdesetletni Michael Zammit Tabona je na svojem facebooku prestopil mejo dopustnega in si privoščil gesto, ki njegovemu statusu ne pritiče: nemško kanclerko Angelo Merkel je primerjal z voditeljem nacistične Nemčije Adolfom Hitlerjem. Takole je zapisal: »Pred 75 leti smo ustavili Hitlerja. Kdo bo ustavil Angelo Merkel? Uresničila je Hitlerjeve sanje. O nadzoru Evrope.«



Ministrstvo za zunanje zadeve je veleposlaniku nemudoma naročilo, naj zapis izbriše, kar je tudi storil, a sramotna poteza ni ostala neopažena. Na zahtevo malteškega zunanjega ministra Evarista Bartole je moral odstopiti s položaja. Tabona je bil od leta 2014 nerezidenčni veleposlanik na Finskem, ni pa bil karierni diplomat, ampak je na pozicijo prišel kot član laburistične stranke. Preden je vstopil v diplomacijo, je bil hotelir, dolgoletni lastnik nogometnega kluba Naxxar v istoimenskem kraju, ki imajo dobrih 13.000 prebivalcev. Osem let je bil tam tudi županov namestnik. Znan je kot neotesan sogovornik, ki rad daje in objavlja rasistične in ksenofobne izjave.



Kot je za časnik Times of Malta, ki je poročal o škandalu, povedal malteški zunanji minister Bartolo, bodo nemškemu veleposlaništvu nemudoma poslali opravičilo, in dodal, da Tabonova izjava ne odraža prijateljskih in spoštljivih odnosov, ki vladajo med državama. Na zunanjem ministrstvu neuradno menijo, da je bil zapis na facebooku sramoten za Malto.



Zunanji minister namerava vse člane diplomatskega zbora opozoriti, da morajo biti njihove objave tudi na družbenih omrežjih spodobne in odgovorne.