Mama otroka z rakom: Skušamo živeti polno, ničesar ne čakamo

A po operaciji je Tit dobil diagnozo Ewingov sarkom. Z možem in Titovim bratom dvojčkom Filipom so se skupaj kot družina podali v vsak korak zdravljenja in Tit je danes ponosen uspešno ozdravljen osmošolec.

Kako ste izvedeli za Titovo diagnozo?

Tit je že poleti 2020 ugotovil, da ima pri rebrih bulico. Takrat smo mislili, da gre za lojnico, in temu nismo posvečali veliko pozornosti, smo pa rekli, da jo bomo spremljali. Bulica ni rasla, a je bila tam. Pozimi 2020 so se pojavili tudi kašelj in občasni glavoboli, zato sem ga peljala k njegovemu pediatru. Ko sva bila tam, mu je pokazal še bulico in pediater ga je urgentno poslal na ultrazvok. Niti na ultrazvoku niti na rentgenu niso odkrili, kaj natančno je, zato so skušali vzeti še bris. Tudi pri odvzemu brisa niso dobili natančnega rezultata vzorca. Zdravniki so želeli opraviti še en odvzem brisa, z možem pa sva predlagala, naj opravijo kar operacijo oziroma odstranitev tumorja. Za prvomajske počitnice je odšel na operacijo, in ko so ga operirali, so ugotovili, da je tumor maligen, da gre za Ewingov sarkom. Ko je šel torej Tit na operacijo, sploh nismo vedeli, kaj nas čaka, zato smo potem doživeli kar velik šok. Ne pričakuješ, da boš slišal takšno diagnozo, zlasti ne pri otroku.

