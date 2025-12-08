  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Bogata in izobražena kraljica ketamina

    Z mamili nikakor ne tipične preprodajalke se je od sveta poslovil znameniti Prijatelj Matthew Perry.
    Svojega življenja na veliki nogi Jasveen Sangha ni financirala z denarjem staršev, ampak s kriminalom. FOTO: Instagram
    Svojega življenja na veliki nogi Jasveen Sangha ni financirala z denarjem staršev, ampak s kriminalom. FOTO: Instagram
    G. U.
    8. 12. 2025 | 16:00
    2:23
    Dolgo je bila zdaj 42-letna Jasveen Sangha v srcu družabnega življenja v Hollywoodu. Rodila se je v Londonu, odraščala večinoma v Združenih državah. V Kaliforniji je diplomirala iz družboslovja, v Londonu je nato pridobila še poslovno izobrazbo MBA. Bila je iz bogate družine, dobro izobražene, odprta je imela vsa vrata.

    A odločila se je, da bo njena kariera kriminal, natančneje preprodaja mamil. Njeni prijatelji so povedali, da je bilo na zabavah, ki jih je prirejala, vedno polno kemične omame, a da niso vedeli, da se je ukvarjala s preprodajo. Ker so bili njeni starši in že stari starši bogati, so domnevali, da je imela zato tudi ona dovolj denarja, čeprav vsaj od leta 2019 ni imela (zakonite) zaposlitve.

    Trajalo je leta, da se je njena preprodajalska pot končala. Prijeli so jo, ko so preiskovalci odkrili, da je prav ona skrbela za nemoten dotok mamila ketamin igralcu Matthewu Perryju, znanemu kot Chandler Bing iz znamenite komične serije Prijatelji (Friends, 1994 – 2004). Perry je sicer dobival ketamin od zdravnikov za zdravljenje depresije, vendar ga je hotel več. Preveč, saj so ga pred dobrima dvema letoma našli mrtvega v džakuziju na njegovem domu v Los Angelesu.

    Zdaj Jasveen Sangha, ki so jo stranke iz višjih kalifornijskih slojev poznale po vzdevku kraljica ketamina, na sodišču v največjem kalifornijskem mestu sodijo zaradi dobavljanja mamil Perryju. Obtožbe je priznala, zato bo njena kazen, ki jo bodo razglasili v sredo, gotovo veliko nižja kot od 45 do 65 let zapora, kolikor bi jih lahko dobila. Za primerjavo, Perryjev zdravnik Salvador Plasencia, od katerega je igralec prav tako dobival več ketamina, kot bi ga potreboval za zdravljenje, je prejšnji teden ob priznanju krivde dobil poltretjo leto za rešetkami, čeprav bi mu lahko prisodili 40 let zapora.

