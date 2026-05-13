Måneskin se (menda) vračajo

Italijanski (pop)rockerji Måneskin, ki so globalno slavo dosegli z zmago na Evroviziji leta 2021, naj bi se spet združili prihodnje leto. Tako naj bi vsaj dejal njihov bobnar Ethan Torchio, ko se je je na teniškem turnirju, ki trenutno poteka v Rimu, srečal z radijskim voditeljem in komikom Fiorellom, je ta povedal na postaji Radio2. V nasprotju z drugimi tremi člani Torchio ni v skupini od samega srednješolskega začetka v Rimu leta 2015, ampak se ji je pridružil kmalu, saj so, če so hoteli zaigrati kaj konkretnega, potrebovali bobnarja, vendar je 25-letnik njihov vrstnik. Fiorello ni kdorkoli, med drugim je vodil festival Sanremo leta 2021, na katerem so Måneskin zmagali in tako dobili priložnost za nastop na Evroviziji.

Če je verjeti radijcu, naj bi se glasbeniki pod žaromete vrnili prav tam, kjer se je začela njihova pot med prave zvezde. Prihodnje leto naj bi namreč nastopili na festivalu Sanremo v dvorani Teatro Ariston, ki sprejme 3000 obiskovalcev.

Skupina sicer ni uradno na počitku ali celo razpadla, vendar že dolgo ni dala nič od sebe. Po zadnjem albumu Rush! (2023) in spremljajoči svetovni turneji, katere vrhunec je bil najbrž nastop na znamenitem angleškem glasbenem festivalu Glastonbury poleti 2023, so se člani posvečali samostojnim projektom. Skupino poleg bobnarja Torchia sestavljajo pevec Damiano David, basistka Victoria De Angelis in kitarst Thomas Raggi.

Do zdaj so Måneskin izdali tri studijske albume in šli na prav toliko koncertnih turnej. Prva albuma Il ballo della vita (2018) in Teatro d'ira: Vol. I (2021) sta izšla še pred zmago na Evroviziji, vendar sta bila zelo uspešna v Italiji in marsikje v tujini. Drugi je poleg v Italiji zasedel prvo mesto na Finskem in Švedskem ter v Litvi. Skupaj so prodali 40 milijonov albumov, njihove pesmi pa so si s pretočnih platform poslušalci naložili kar štirimilijardkrat.