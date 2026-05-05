Manj Hollywooda, več avtorskih filmov

Žirija Canskega filmskega festival velja za eno ključnih institucij v svetu filma, saj prav ona odloča o dobitniku prestižne Zlate palme (Palme d’Or). Letos jo vodi priznani južnokorejski filmski virtuoz Park Chan-wook, ki je leta 2003 s celovečercem Stari, ki je priredba japonske mange z osrednjo temo maščevanja, na festivalu v Cannesu osvojil veliko nagrado žirije.

Poleg predsednika žirijo sestavlja še osem članov, ki prihajajo iz različnih področij filmske industrije. Med najbolj prepoznavnimi imeni je letos igralka Demi Moore, pomembno vlogo ima tudi režiserka Chloé Zhao, dobitnica oskarja za film Dežela nomadov, ki prinaša pogled sodobnega avtorskega filma. Med člani je tudi švedski igralec Stellan Skarsgård. Preostali člani dodatno poudarjajo mednarodno raznolikost: igralka Ruth Negga, belgijska režiserka Laura Wandel, čilski režiser Diego Céspedes, igralec Isaach De Bankolé ter scenarist Paul Laverty. Takšna sestava odraža globalni značaj festivala, saj združuje različne kulturne perspektive in filmske tradicije.

Posebnost letošnje žirije je ravnotežje med komercialnim in avtorskim filmom. Nekateri člani, kot sta Moore in Skarsgård, imajo izkušnje z velikimi produkcijami, medtem ko drugi, kot Zhao ali Wandel, predstavljajo bolj neodvisno filmsko ustvarjanje. Prav ta kombinacija pogosto vpliva na končne odločitve, saj Cannes tradicionalno nagrajuje umetniško drznost.

Pomembno je tudi razumeti, kako žirija dejansko deluje v praksi. Člani si v času festivala skupaj ogledajo vse filme v glavni tekmovalni sekciji, nato pa se zaprejo za več krogov razprav, kjer morajo doseči skupni konsenz. Odločitve niso preprosto glasovanje, ampak pogosto rezultat intenzivnih debat, kjer imajo pomembno vlogo osebni okusi, kulturno ozadje in profesionalne izkušnje posameznih članov. Zanimivo je tudi, da v letošnji žiriji ni predstavnikov Francije, kar je precej nenavadno. V zadnjih letih se Cannes vse bolj odmika od nacionalnega okvira in postaja prostor, kjer se srečujejo različne filmske kulture iz celega sveta.

Letošnji program je še posebej raznolik in ambiciozen. V glavni tekmovalni sekciji sodeluje več kot 20 filmov z vsega sveta, pri čemer izstopajo velika avtorska imena, kot so Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi in Hirokazu Kore-eda. Njihovi filmi, kot so Bitter Christmas, Parallel Tales in Sheep in the Box, potrjujejo, da Cannes ostaja osrednja platforma za vrhunski umetniški film. Program pa ne vključuje le uveljavljenih režiserjev, ampak tudi mlajše avtorje in nove glasove. Zanimivo je tudi, da letošnji program nekoliko odstopa od hollywoodske prevlade, saj je v glavni konkurenci le malo ameriških filmov. Večji poudarek je na evropski in azijski produkciji. Celoten program tako združuje prestiž, odkrivanje novih talentov in raznolikost žanrov, zaradi česar festival ostaja eden najpomembnejših kulturnih dogodkov na svetu.