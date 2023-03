Manja Vidic, Slovenka, ki dela za Združene narode in živi na Filipinih

Ob omembi Filipinov marsikdo najbrž pomisli na otoke z rajskimi plažami, vendar so obenem ena izmed najbolj naravnim nesrečam podvrženih držav na svetu.

Prizadene jih približno dvajset tropskih ciklonov letno, ki zaradi klimatskih sprememb postajajo vedno bolj intenzivni. Poleg tega so zaradi geografske lege na stičišču tektonskih prelomnic podvrženi potresom, imajo pa tudi 24 aktivnih vulkanov.

Toda vse le ni tako črno, pravi Manja Vidic - Mariborčanka, ki živi in dela na Filipinih, kjer vodi Pisarno Združenih narodov za koordinacijo humanitarne pomoči. Spregovorila je o izzivih, ki jih srečuje pri delu, kaj je najbolj zaznamovalo njeno poklicno pot, pa tudi o iskanju ravnovesja s pomočjo meditacije.

Kako poteka vaše delo pri Združenih narodih?

Pisarna Združenih narodov za koordinacijo humanitarne pomoči, kjer sem zaposlena, deluje podobno kot v Sloveniji Uprava za zaščito in reševanje, le da gre za mednarodno organizacijo, ki se vključuje predvsem ob večjih nesrečah, ko so države preobremenjene in zaprosijo za dodatno pomoč.

V štirih letih, odkar sem na Filipinih, smo oblastem pomagali pri odzivu na potrese, vulkanski izbruh v bližini Manile, močnejše tajfune, recimo Super tajfun Rai, ki je poškodoval oziroma uničil več kot 2.1 milijona hiš, pandemijo covid, pa zemeljske plazove, ki so pokopali celotne vasi.

Predvsem na muslimanskem jugu so pogosti tudi spopadi ekstremističnih oboroženih skupin, ki pogosto povzročijo razseljenost prebivalstva, ki prav tako potrebujejo nujno humanitarno pomoč.