Mansonovi privrženki, obsojeni za sedem umorov, odobrili pogojni izpust

Patricii Krenwinkel, ki je obsojena za sedem umorov in velja za eno najrazvpitejših članic kroga Charlesa Mansona, so ta teden odobrili pogojni izpust, poroča Los Angeles Times. Če odločitve ne bosta ustavila kalifornijska komisija za pogojne izpuste ali guverner, bo po približno 56 letih za zapahi znova na prostosti.

Krenwinkelovi so pogojni izpust začasno odobrili na njenem 18. zaslišanju za presojo izpolnjevanja pogojev za izpust. »Vse odobritve pogojnega izpusta so predlogi odločitev in postanejo dokončne šele po temeljitem in celovitem pregledu komisije za pogojne izpuste in guvernerja,« so predstavniki oddelka zapisali v izjavi.

Med najbolj razvpitimi zločinci 20. stoletja

Patricia Krenwinkel kazen prestaja v ženskem zaporu California Institution for Women v Coroni. Leta 1971 je bila skupaj z drugimi člani tako imenovane Mansonove družine obsojena za sedem umorov. FOTO: Fitzgerald Whitney, Los Angeles Times/Wikipedia

To je tretja odobritev pogojnega izpusta za zdaj 78-letno zapornico. Ob prejšnjih odobritvah je guvernerjev urad uporabil svoja pooblastila in preprečil njeno izpustitev. Odločitev bo postala dokončna po 120 dneh, če jo bo potrdila pravna služba komisije za pogojne izpuste.

Nato jo bodo poslali guvernerju, ki bo imel 30 dni časa, da odloči, ali jo bo razveljavil. Oktobra lani je guverner Gavin Newsom razveljavil odločitev o pogojnem izpustu.

Krenwinkelova kazen prestaja v ženskem zaporu California Institution for Women v Coroni. Leta 1971 je bila skupaj z drugimi člani tako imenovane Mansonove družine obsojena za umore igralke Sharon Tate, ki je bila v sedmem mesecu nosečnosti, Thomasa Jaya Sebringa, Abigail Ann Folger, Wojciecha Frykowskega in Stevena Earla Parenta ter za umora poslovneža v živilski trgovini Lena LaBiance in njegove žene Rosemary naslednji dan.

Obsojena je bila na smrt, vendar so ji kazen spremenili v dosmrtni zapor z možnostjo pogojnega izpusta, potem ko je bila smrtna kazen leta 1972 razglašena za protiustavno. Krenwinkelova je z drugimi Mansonovimi privrženci vdrla v dom Tateove in njenega moža Romana Polanskega v Benedict Canyonu. Tateovo in ostale so med napadom zabodli in ustrelili.

Odmevno sojenje Mansonovi družini je Charlesa Mansona in več njegovih privržencev uvrstilo med najbolj razvpite zločince 20. stoletja. Krenwinkelova je pričala, da je preganjala Abigail Folger, dedinjo kavnega podjetja, nato pa jo zabodla več kot štiriindvajsetkrat. Pričala je tudi, da je s krvjo na steno hiše napisala »Smrt prašičem«. Med sojenjem se je skupaj s soobtoženima Susan Atkins in Leslie Van Houten pojavila na sodišču z vrezanim znakom X na čelu, kakršnega si je vrezal tudi Manson.

Debra Tate, sestra Sharon Tate, se odločno zavzema, da bi Krenwinkelova in drugi nekdanji Mansonovi privrženci ostali za zapahi.

»Družba ne sme dovoliti, da se ta serijska morilka, ki je zagrešila tako grozljive, okrutne umore naključno izbranih žrtev, znova znajde na prostosti,« je zapisala v spletni peticiji, ki je od objave leta 2016 zbrala več kot 100.000 podpisov.

Drugi nekdanji Mansonovi privrženci, med njimi Charles Denton »Tex« Watson in Robert Kenneth Beausoleil, ostajajo v zaporu. Charles Manson, Susan Atkins in Bruce Davis so umrli med prestajanjem zaporne kazni.