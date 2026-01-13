Mark Ruffalo: Če se zanašamo na moralo tega tipa, smo vsi v velikih težavah

Donald Trump vztrajno ponavlja, da širi mir po svetu, toda že v ZDA je vse prej kot mirno. Del ameriškega ljudstva je razjarjen, ker je agent zvezne Službe za priseljevanje in carine (ICE) prejšnji teden ubil 37-letno žensko, zato je po vsej državi več protestov, ljudje pa organizirano ovirajo delo zvezne službe za priseljevanje. Po drugi strani tudi nekaj Trumpovih privržencev trdi, da ICE skrbi za red in mir, in prav tako pripravljajo shode v njihovo podporo.

V razklani državi glas dvigujejo tudi filmski igralci. Mark Ruffalo se je podelitve zlatih globusov udeležil kot nominiranec za svojo vlogo v seriji HBO Task, vendar se na slavnostnem dogodku ni počutil niti malo praznično. Ko se je na rdeči preprogi ustavil, da bi se pogovoril z USA Today, je kritiziral Trumpa in potarnal, da nihče ne more biti dobro volje na podelitvi nagrad le nekaj dni po smrti Renee Good. Igralec je eden izmed številnih zvezdnikov, ki so nosili značko »Be Good« (Bodi dober) v čast Goodovi, ki jo je v Minneapolisu ubil agent ICE s tremi streli v glavo.

»To je za Renee Nicole Good, ki je bila umorjena,« je Ruffalo dejal o znački, preden je kritiziral podpredsednika J. D. Vancea in druge politične osebnosti, ki so streljanje zagovarjali kot samoobrambo. »Imamo podpredsednika, ki laže o tem, kaj se dogaja.«

Mark Ruffalo skupaj z ženo Sunrise Coigney. FOTO: Michael Tran/AFP

»Smo tudi sredi vojne z Venezuelo, ki smo jo nezakonito napadli. [Trump] svetu sporoča, da mu mednarodno pravo ni pomembno. Edino, kar mu je pomembno, je njegova lastna morala,« je nadaljeval Ruffalo. »Ta tip je obsojeni zločinec. Je najslabši človek. On je pedofil. Če se zanašamo na moralo tega tipa v najmočnejši državi na svetu, potem smo vsi v velikih težavah.«

Med strastnim govorom je spet pokazal na značko in pristavil: »Torej, to je za [Renee]. To je za ljudi v Združenih državah, ki so danes terorizirani in prestrašeni. Vem, da sem eden izmed njih. Ljubim to državo, toda to, kar vidim tukaj, ni Amerika.«

Ko so ga vprašali, zakaj je pomembno, da med podelitvijo zlatih globusov pošlje v svet politično sporočilo, je odgovoril: »Poslušajte, rad bi se pretvarjal, da je vse v redu, in rad bi bil tukaj, da bi praznoval. Ponosen sem, da sem nominiran za zlati globus, ampak to ni več normalno, zato ne vem, kako bi bil lahko tiho.«

Enako držo ima na svojih profilih na družbenih omrežjih. Pred podelitvijo zlatih globusov je na instagramu zapisal »ICE OUT« in poudaril, da se kot zaskrbljen človek ne more pretvarjati, da je vse v redu, če agent državne službe ubije nedolžno žensko. »Če ste zaskrbljeni – niste sami – skupaj lahko ustavimo nasilje,« je še sporočil sledilcem.