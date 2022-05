Marko Mandić: Opažam, da marsičesa ne zmorem več

Dveurni performans MandićCirkus (SNG Drama Ljubljana in Via Negativa), v katerem 48-letni igralec v utripajočih podobah naniza vseh svojih 91 stvaritev od leta 1996 do 2021, je skrajna bitka telesa. Pravi, da se v steno, ki je del mizanscene, ne buta, temveč jo poljublja. A ti njegovi poljubi bolijo. Marko Mandić je odrska zver. Njegovo mojstrstvo pa si lahko ogledamo tudi na malih ekranih. V televizijskem prvencu Sonje Prosenc Trigrad je Črt, ljubljanski arhitekt, ki se po 35 letih vrne v hribovsko vas. Kar najde tam, razkrije temino tudi v njem.

Preberite intervju na Onaplus.si.