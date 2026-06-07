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    Svet so ljudje

    Režiser Scorsese sprožil ogorčenje, ker si pri delu pomaga z umetno inteligenco

    Odpor kolegov iz industrije je sprožila najava, da je investiral v podjetje za umetno inteligenco in da uporablja tehnologijo za ustvarjanje snemalnih knjig.
    »Nekatere stvari moraš videti in občutiti. Zdaj lahko s tem orodjem to, kar si predstavljam, jasneje in učinkoviteje delim s svojo ustvarjalno ekipo,« je pojasnil po pisanju britanskega The Guardiana. FOTO: Reuters
    Galerija
    »Nekatere stvari moraš videti in občutiti. Zdaj lahko s tem orodjem to, kar si predstavljam, jasneje in učinkoviteje delim s svojo ustvarjalno ekipo,« je pojasnil po pisanju britanskega The Guardiana. FOTO: Reuters
    STA
    7. 6. 2026 | 08:43
    7. 6. 2026 | 08:43
    2:59
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    Režiser Martin Scorsese je sprožil ogorčenje zaradi uporabe umetne inteligence pri ustvarjanju snemalnih knjig. Nekateri kolegi so mu očitali, da je zaradi tega izdal umetnike, ker da tak način sploh ni potreben. Sam medtem zagovarja naložbe v snemalne knjige, ustvarjene z umetno inteligenco, ter njihovo uporabo.

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    Kaj še pomenijo diplomske naloge, če jih napiše jezikovni model?

    Odpor kolegov iz filmske industrije je sprožila režiserjeva najava, da je investiral v podjetje za umetno inteligenco in da uporablja tehnologijo za ustvarjanje snemalnih knjig. Po pisanju New York Timesa je bil Scorsese leta 2025 imenovan za partnerja in svetovalca nemškega podjetja Black Forest Labs, specializiranega za generativno umetno inteligenco, ki pretvarja besedilo v sliko.

    Scorsese je v izjavi za časnik povedal, da ga zanima presečišče tehnologije in pripovedovanja zgodb ter kako lahko oboje premakne meje ustvarjalnosti, da bi ustvarilo globlje in bogatejše izkušnje za občinstvo. Kot je povedal, že 70 let ustvarja lastne scenarije, vendar je vedno obstajala težava, kako prenesti igralski zasedbi in ekipi stvari, ki si jih zamisliš.

    Ekipi jasneje predstavi svojo vizijo

    »Nekatere stvari moraš videti in občutiti. Zdaj lahko s tem orodjem to, kar si predstavljam, jasneje in učinkoviteje delim s svojo ustvarjalno ekipo,« je pojasnil po pisanju britanskega The Guardiana.

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    Duševne stiske: ljudje naložijo izvid in umetno inteligenco prosijo za komentar

    Pisci scenarijev in oblikovalci konceptov menijo nasprotno. Konceptualna umetnica pri vrsti filmov družbe Marvel Karla Ortiz je na družbenih omrežjih zapisala, da je to neke vrste izdaja za vsakega pisca scenarijev, s katerim je kdaj sodeloval. Tudi režiser animirane televizijske serije Castlevania Samuel Deats je prepričan, da ni nobenega razloga za uporabo umetne inteligence, zgrajene na »ukradenem delu milijonov umetnikov«, da bi ustvarili zgodbo o njegovi viziji, če bi imel kaj ponosa in spoštovanja do svojih kolegov.

    Scorsese se je s tem pridružil naraščajočemu številu posameznikov iz filmske industrije, ki podpirajo in uporabljajo umetno inteligenco. Tako je denimo Steven Soderbergh v svojem nedavnem dokumentarcu John Lennon: Zadnji intervju uporabil zaporedja, ki jih je ustvarila umetna inteligenca.

    Po pisanju The Guardiana sicer ni mogoče sklepati, da bi Scorsese podobe, ki jih je ustvarila umetna inteligenca, tudi dejansko uporabil v filmu, temveč le kot del pripravljalnega procesa.

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