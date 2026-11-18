Njene kreacije se pojavljajo na prestižnih rdečih preprogah, o njenem delu pišejo najvplivnejši modni mediji, sama pa že več kot dve desetletji dokazuje, da lahko visoka moda ubere drugačno, okolju prijaznejšo pot. A za bleščečimi fotografijami in mednarodnimi uspehi slovenske modne oblikovalke Matee Benedetti se skrivajo tudi finančna tveganja, odrekanja in življenje, ki ne sledi nujno družbenim pričakovanjem.

V intervjuju za Onoplus je spregovorila tudi o samskosti, o kateri na družbenih omrežjih rada piše s precejšnjo mero humorja. »Meni je pomembneje, da sem večino časa srečna s seboj, ne glede na to, kdo je poleg mene, da ostajam radovedna in da me humor nikoli ne zapusti,« pravi. Prepričana je, da je življenje preveč zanimivo, da bi ga odlagali na čas, ko bomo izpolnili vse domnevno obvezne rubrike.

In ljubezen? »Ljubezni pač ne moreš načrtovati kot modne kolekcije, čeprav bi bilo včasih zelo praktično, če bi zanjo obstajal dober poslovni načrt,« odgovarja v smehu.

V intervjuju na Onaplus.si, preberite, čemu se je Matea Benedetti odrekla zaradi kariere, zakaj se ne želi postavljati v vlogo žrtve, kaj ji pomeni pravi luksuz in kako gleda na samskost ter pričakovanja, ki jih družba postavlja pred ženske.