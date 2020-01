Materi Therese v spomin

Preberite še:



Moč ljubezni Céline Dion

je preminula le nekaj dni po četrti obletnici smrti, moža. Pevka in bodoči mož sta se srečala, ko je imela Celine komaj 12 let, sprva je bil njen menedžer, poročila sta se leta 1994 in imata tri otroke.»Verjetno ste zjutraj slišali žalostno vest o moji materi. Ampak vsi smo v redu,« je, komaj zadržujoč solze, na koncertu v Miamiju izpovedovala pevka. Na instagramu pa objavila: »Mama, zelo radi te imamo radi in posvečamo ti današnji koncert. Pela ti bom z vsem srcem, z ljubeznijo, Celine.«Mati Therese je bila hudo bolna že dlje časa in njena družina je pričakovala njen odhod. Večer pred koncertom na Floridi se je Celine Dion odpravila na dom v Montrealu, kjer se je zbrala celotna družina. Najbližji so bilo v poslednjih trenutkih ob materi.Kljub pretresljivemu dogodku kanadska pevka ni odpovedala koncerta dan pozneje, svoj nastop je izpeljala profesionalno, kot se za pevko njene ravni spodobi, poudarila je, da bi si to želela tudi njena mati. Poleg Celine Je ThereseTanguay-Dion rodila še trinajst otrok, njen mož Adhemar-Charles pa je umrl pred sedemnajstimi leti.Céline je ena izmed najbolj priljubljenih glasbenih izvajalk. Prodala je preko 220 milijonov albumov. V svoji karieri je osvojila preko 1000 različnih glasbenih nagrad. Poleg tega dva oskarja in sedem grammyjev. Štirideset njenih singlov je bilo na kanadski lestvici številka ena. Njen največji hit je himna filma Titanik My heart will go on.