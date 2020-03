Matteo Salvini odšel na sprehod kljub karanteni

Slab zgled vsem državljanom

»Prebral sem veliko kritik na svoj račun, zato hočem, da veste, da nisem odšel le na sprehod do koloseja, ampak sem se odpravil po nakupe,« je na facebooku zapisal italijanski politik in vodja desničarske Lige, potem ko se je na spletu pojavila fotografija, kako se s partnerko kljub karanteni nezaščitena sprehajata po rimskih ulicah. Kot je poročala tiskovna agencija Ansa, je Salvini zaradi fotografije postal tarča ostrih kritik.»Nenehno se pojavlja na televiziji, kjer pridiga, kako je treba zapreti javne ustanove, trgovine in restavracije, nato pa se odpravi na sprehod po prestolnici brez vsakršne logične razlage, s čimer krši pravila, ki naj bi veljala za vse državljane. To je še en dokaz, da se voditelj Lige posmehuje Italijanom,« je za tamkajšnje medije povedal, predstavnik Demokratske stranke in član spodnjega doma parlamenta.»Državljani imajo dovolj njegovih šal in laži, kar kažejo javnomnenjske raziskave, iz katerih je razvidno, da tako Salvini kot Liga izgubljata podporo. V tem težkem času Italijani pričakujejo resno in odgovorno politiko ter tehtne načrte na področju zdravstva in gospodarstva.«Podobno meni, župan mesta Benevento na jugu Italije v deželi Kampanija. »Medtem ko župani prepričujemo občane, naj ostanejo doma, se Salvini veselo odpravi na sprehod. To je sramota. Je slab zgled ljudem, ki so žrtvovali službo, prihodke, da bi ostali doma, velikokrat v majhnih, skromnih hišah, kje nimajo veliko udobja. Pravi voditelj bi ravnal odgovorno, ampak za Salvinija je očitno preveč mikaven sprehod po s soncem ožarjenih rimskih ulicah.«