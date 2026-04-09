  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Dobaviteljica ketamina Perryju: 15 let zapora, »globoko me je sram«

    Jasveen Sangha, znana kot kraljica ketamina, je septembra lani priznala krivdo.
    Po navedbah tožilstva je obtožena med drugim priskrbela odmerek anestetika ketamina, ki je leta 2023 privedel do smrti priljubljenega ameriško-kanadskega igralca. FOTO: Gabriel Bouys/AFP
    Galerija
    STA
    9. 4. 2026 | 09:50
    9. 4. 2026 | 10:33
    3:23
    A+A-

    Jasveen Sangha, preprodajalka drog, ki so povzročile smrt igralca Matthewa Perryja, zvezdnika televizijske serije Prijatelji, je bila v sredo obsojena na 15 let zapora, so poročali ameriški mediji, ki se sklicujejo na dokumente sodišča v Los Angelesu. Dobaviteljica, znana kot kraljica ketamina, je septembra lani priznala krivdo po petih točkah obtožnice.

    Tožilstvo je zahtevalo 15-letno zaporno kazen, medtem ko je obramba trdila, da je bila 42-letnica v priporu od aretacije avgusta 2024 in da je za zapahi preživela dovolj časa. Po navedbah tožilstva je obtožena med drugim priskrbela odmerek anestetika ketamina, ki je leta 2023 privedel do smrti priljubljenega ameriško-kanadskega igralca.

    Kraljica ketamina: Globoko me je sram

    Kraljica ketamina, ki ima ameriško in britansko državljanstvo, se je na sodišču za svoja dejanja opravičila in dejala, da jo je globoko sram. Tudi sama se je borila z odvisnostjo, a je po aretaciji droge opustila, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

    Igralcu je obtoženka v tednih pred njegovo smrtjo prek posrednika prodala več kot 50 odmerkov ketamina, na dan igralčeve smrti je menda zvezdniku njegov asistent priskrbel vsaj tri odmerke.

    Kot so povedali tožilci, so morali po naročilu Jasveen Sangha njeni pomočniki izbrisati vsa sporočila, povezana z nakupi drog, in zakriti sledi. Oblasti so v njeni rezidenci na severu Hollywooda odkrile tudi večje količine različnih drog, vključno z metamfetaminom in ekstazijem.

    Po Perryjevi smrti so aretirali tudi dva zdravnika, asistentko in igralčevega znanca.

    Perryja, ki je že pred smrtjo javno spregovoril o svojem boju z odvisnostjo, so 28. oktobra 2023 našli mrtvega v masažni kadi na njegovem domu v Los Angelesu. Star je bil 54 let. Pod zdravniškim nadzorom naj bi se zdravil s ketaminom proti depresiji in tesnobnosti.

    Rojen 19. avgusta 1969 je igralec z vlogo Chandlerja Binga v seriji Prijatelji postal ena največjih zvezd svoje generacije. V seriji, ki so jo snemali deset sezon od leta 1994 do leta 2004, je igral ob igralcih Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisi Kudrow, Mattu LeBlancu in Davidu Schwimmerju. Perry je nato nastopil tudi leta 2021 v posebni oddaji Friends: The Reunion, v kateri se je vseh šest prijateljev ponovno zbralo pred kamero. Petkrat je bil nominiran za nagrado emmy, a je ni nikoli prejel.

    Pred leti je izšla tudi njegova avtobiografija, v kateri je podrobno opisal svoj boj z odvisnostjo, poskuse odvajanja in posledice odvisnosti. »Moral bi biti mrtev,« je zapisal v prologu.

    Več iz teme

    Matthew Perryketamindrogeobtožnica

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo