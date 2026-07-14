Putin podelil rusko državljanstvo oblikovalcu BMW X5 in X6

Ruski predsednik Vladimir Putin je znova več ljudem podelil rusko državljanstvo, na tokratnem seznamu je tudi belgijski avtomobilski oblikovalec Pierre Leclerc.

Najbolj je znan po tem, da je nekoč pri BMW zasnoval športna terenca X5 in X6. Od leta 2013 do 2017 je vodil oddelek za oblikovanje pri kitajskem proizvajalcu avtomobilov Great Wall Motors, kjer je nadzoroval projekte, kot je športni terenec haval H6. Kasneje je delal še za Kio, preden se je preselil k Citroënu, kjer še vedno vodi oddelek za oblikovanje.

Leta 2023 se je podpisal pod oblikovanje konceptnega vozila citroën oli. Gre za avtomobil, ki tehta le tisoč kilogramov, a doseže 400 kilometrov ob porabi zgolj deset kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov, paneli karoserije pa so izdelani iz recikliranega kartona.

Zakaj je Leclerc prejel ruski potni list, ni znano. Citroën spada pod matično družbo Stellantis, ki je po ruski invaziji na Ukrajino začasno ustavila uvoz in izvoz vozil iz Rusije. Aprila 2022 so tudi ustavili proizvodnjo v svoji tovarni v Kalugi, pri čemer so kot razloge navedli sankcije in logistične težave.

Kljub temu je tamkajšnja ruska podružnica leta 2024 ponovno začela sestavljati model citroën C5 aircross, pri tem pa so uporabljali kitajske sestavne dele. Stellantis se je takrat branil, da nima več nadzora nad odločitvami v tej tovarni, čeprav je bilo jasno, da mu to ustreza, sploh ker je zaradi izgube ruskega poslovanja ostal brez 144 milijonov evrov.

Med najbolj znanimi je ameriški igralec akcijskih filmov Steven Seagal. FOTO: Aleksander Kazakov/Reuters

Ruska oblast sicer podeljuje državljanstvo iz več razlogov. Pri množičnih postopkih gre pogosto za priseljevanje, predvsem za vključevanje prebivalcev iz nekdanjega sovjetskega prostora ali za nagrajevanje služenja ruski državi. Pri medijsko izpostavljenih posameznikih pa ima odločitev izrazito simbolno in politično razsežnost.

Ko ruski potni list podelijo kakšnemu izpostavljenemu posamezniku, vse skupaj predstavijo kot dokaz, da Rusija kljub sankcijam in osamitvi še zmeraj privlači uspešne ljudi. Med najbolj znanimi je ameriški igralec akcijskih filmov Steven Seagal, ki je postal posebni predstavnik ruskega zunanjega ministrstva, obenem je prejel še ruski red prijateljstva.

Putin je skozi dolga leta vladanja podelil rusko državljanstvo še več drugim znanim osebam. Na seznamu tako najdemo imena Gérard Depardieu, Roy Jones ml., Jeff Monson, Miloš Biković, Natalia Oreiro, Edward Snowden, Kevin Johnson, Brendan Leipsic, Mário Fernandes, J. R. Holden, Viktor An, Vic Wild …

Kljub temu so med njimi razlike. Predvsem igralci so si rusko državljanstvo priborili s prijaznimi besedami na račun Rusije, medtem ko so športniki (J. R. Holden, Viktor An, Vic Wild …) morali marsikaj pokazati tudi na mednarodnih tekmovanjih.