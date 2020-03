Med zaporniki, okuženimi s koronavirusom, tudi Harvey Weinstein

Z novim koronavirusom se je okužil tudi 68-letni nekdanji hollywoodski producent Harvey Weinstein , ki je v karanteni v zaporu, poročajo tuji mediji. Weinstein je bil prejšnji mesec spoznan za krivega posilstva in spolnega napada ter obsojen na 23 let zapora.Weinsteina, ki ga je več deset žensk obtožilo spolnega napada, nadlegovanja ali posilstva, so maja 2018 aretirali v New Yorku, kjer ga je porota 24. februarja spoznala za krivega spolnega napada in posilstva. Sodnik mu je kazen izrekel 11. marca.Weinstein je bil od takrat naprej izmenično v zaporu in bolnišnicah. Do prejšnjega tedna je bil v ambulanti zloglasnega zapora Rikers Island v Queensu, 18. marca pa so ga preselili v državni zapor Wende blizu Buffala.S koronavirusom bi se lahko okužil v mestni bolnišnici Bellevue ali pa v zaporu Rikers Island, kjer so doslej našteli že najmanj 40 okužb.Pandemija koronavirusa je zapletla Weinsteinove načrte za pritožbo na obsodbo, obenem pa tudi načrte Kalifornije, da ga izročijo oblastem v Los Angelesu, kjer ga čaka podoben sodni proces kot v New Yorku.