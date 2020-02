FOTO:Mednarodna diplomacija Ivanke Trump

V fotogaleriji si lahko ogledate fotografije Ivanke Trump, hčere predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je v vlogi svetovalke v Beli hiši, prepotovala svet in se srečevala s svetovnimi voditelji.- Dve leti je obiskovala zasebno fakulteto Georgetown University (najstarejša katoliška visokošolska institucija v ZDA), doklerse ni prešolala na poslovno šolo v Pensilvaniji, kjer je leta 2004 diplomirala iz ekonomije (tako kot brat Donald mlajši in sestraTiffany).- Pred poroko z Jaredom Kushnerjem je spremenila svoje versko prepričanje v judaizem.- V letu 2010 je izdala prvo knjigo The Trump Card: Playing to win in work and life.- Vsi vedo, da je ime povzela po mami Ivani, le malokdo pa ve, da je v njenem rojstnem listu zares poimenovana Ivana in jesprememba v Ivanko prišla šele mnogo let pozneje.- Televizijski debi je pred več kot 20. leti doživela z vodenjem oddaje Miss Teen USA.- Sprva si je uspešno kariero zamislila v igranju in plesanju balet, saj je kot otrok je plesala v baletu Čajkovskega Hrestač,pozneje pa se celo udeležila avdicije za broadwajsko predstavo Nesrečniki.